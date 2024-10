Previsioni Meteo Iglesias: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre si preannuncia un giorno caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili a Iglesias. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La mattina porterà con sé un cielo ancora nuvoloso, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 23°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e si registreranno temperature in calo, con valori che scenderanno fino a 20°C. La sera sarà segnata da un aumento della probabilità di pioggia, con precipitazioni che si intensificheranno nel corso della notte.

Durante la notte, le condizioni meteo a Iglesias presenteranno un cielo coperto con nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 18,8°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 11,5 km/h e i 12,5 km/h, proveniente principalmente da Est-Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 90%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 23°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 25,8 km/h, mantenendo una direzione costante da Sud Est. L’umidità diminuirà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 60-70%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso e le temperature inizieranno a scendere, con valori che si attesteranno intorno ai 20°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 35 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con un’eventualità di leggeri rovesci nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge che si intensificheranno nel corso della notte. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 18°C. Le precipitazioni si presenteranno inizialmente come pioggia leggera, per poi evolvere in pioggia moderata, con accumuli che potrebbero superare i 3 mm. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, con una direzione variabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Iglesias indicano un sabato caratterizzato da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno da un massimo di 23°C a un minimo di 18°C. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con un aumento della probabilità di pioggia e temperature che si manterranno su valori autunnali. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo, poiché le condizioni potrebbero variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.7° perc. +19° Assenti 12.2 ESE max 28.3 Scirocco 90 % 1019 hPa 4 cielo coperto +17.9° perc. +18.1° Assenti 11.5 ESE max 24.7 Scirocco 92 % 1018 hPa 7 cielo coperto +19.1° perc. +19.2° Assenti 14.1 ESE max 33.6 Scirocco 82 % 1018 hPa 10 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° Assenti 23.8 SE max 34.6 Scirocco 60 % 1018 hPa 13 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° Assenti 24.8 SE max 34.7 Scirocco 63 % 1017 hPa 16 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 17.9 ESE max 35.6 Scirocco 75 % 1017 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +19° prob. 63 % 12.7 ESE max 26.4 Scirocco 87 % 1018 hPa 22 pioggia moderata +18.5° perc. +18.7° 3.85 mm 13.7 SSE max 29.8 Scirocco 86 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.