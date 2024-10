Previsioni Meteo Iglesias: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 11 Ottobre, Iglesias si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 14,8°C e i 21,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 17,7 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, raggiungendo picchi del 85% in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà attorno ai 16,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che toccheranno il 98%. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest e intensità di brezza leggera. L’umidità si manterrà sopra il 79%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a migliorare. Le nubi sparse lasceranno spazio a momenti di cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 21,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, passando dal 66% al 55%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una velocità moderata. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto. L’umidità si attesterà attorno al 60%, mantenendo un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le nubi torneranno a farsi più presenti, portando a un cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a 15,6°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendo una leggera brezza. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 84%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Iglesias nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una alternanza di sole e nuvole. Sabato e Domenica potrebbero presentare condizioni simili, con possibilità di qualche annuvolamento, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima mite troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.8° perc. +15.6° Assenti 8.5 NO max 16.2 Maestrale 82 % 1013 hPa 4 cielo coperto +16° perc. +15.8° Assenti 8.4 NO max 16.3 Maestrale 83 % 1013 hPa 7 nubi sparse +18.1° perc. +17.8° Assenti 8 NNO max 18.5 Maestrale 72 % 1015 hPa 10 nubi sparse +21.2° perc. +20.8° Assenti 11.5 NO max 13.6 Maestrale 55 % 1015 hPa 13 cielo sereno +21.7° perc. +21.3° Assenti 15.1 ONO max 16.5 Maestrale 54 % 1015 hPa 16 nubi sparse +19.4° perc. +19.1° Assenti 11.2 NO max 14.4 Maestrale 65 % 1016 hPa 19 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° Assenti 5.3 N max 6.6 Tramontana 83 % 1017 hPa 22 nubi sparse +15.1° perc. +14.9° Assenti 5.4 NNE max 5.5 Grecale 85 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:48

