Previsioni Meteo Imola: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

Sabato 19 Ottobre a Imola si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto con piogge che si intensificheranno nel corso della mattinata, per poi proseguire anche nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno intorno ai 15,6°C e 16,6°C, con una percezione termica che potrebbe risultare leggermente superiore. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 14,5 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 93%.

Durante la notte, Imola sperimenterà un cielo inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 15,8°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con una leggera pioggia che potrebbe manifestarsi verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Ovest.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche subiranno un cambiamento significativo. Il cielo sarà completamente coperto e si verificheranno piogge moderate, con picchi di intensità che raggiungeranno i 5,84 mm intorno alle 09:00. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 15,9°C e 16,2°C. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno, sebbene con intensità variabile. Le temperature potrebbero raggiungere un massimo di 16,6°C, mentre le precipitazioni si attesteranno attorno ai 1,13 mm. Il vento si presenterà moderato, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 30,1 km/h.

La sera non porterà significativi miglioramenti, con piogge che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno intorno ai 15,6°C, e l’umidità rimarrà elevata. Le precipitazioni, sebbene più leggere rispetto al pomeriggio, continueranno a influenzare il clima della città.

In conclusione, le previsioni meteo per Imola evidenziano una giornata di Sabato 19 Ottobre caratterizzata da piogge persistenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una possibile schiarita e un abbassamento dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.8° perc. +15.8° prob. 8 % 5.2 ONO max 8 Maestrale 93 % 1016 hPa 3 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 14 % 7.1 ONO max 9.9 Maestrale 93 % 1015 hPa 6 pioggia moderata +15.8° perc. +16° 1.18 mm 7.4 ONO max 11.5 Maestrale 96 % 1015 hPa 9 forte pioggia +15.9° perc. +16.1° 5.84 mm 14.5 NO max 30.9 Maestrale 98 % 1015 hPa 12 pioggia moderata +16.2° perc. +16.3° 2.04 mm 14.5 O max 26.3 Ponente 94 % 1015 hPa 15 pioggia moderata +15.9° perc. +16° 1.13 mm 12.7 ONO max 24.3 Maestrale 96 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.12 mm 13.2 ONO max 27 Maestrale 93 % 1016 hPa 21 pioggia moderata +15.8° perc. +15.9° 2.61 mm 5.7 NO max 19.9 Maestrale 96 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:17

