Previsioni Meteo Isernia: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Isernia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di schiarita. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvolosità e pioggia renderà l’atmosfera umida, con un’alta percentuale di umidità che si attesterà intorno al 90%.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si aggireranno intorno ai 16,6°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 34,5 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli di circa 0,26 mm.

Durante la mattina, si continuerà a registrare pioggia leggera, con temperature che varieranno tra i 14°C e i 14,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, oscillando tra l’83% e l’88%. Il vento si manterrà moderato, con velocità che raggiungeranno i 16,1 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità variabile.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la possibilità di nubi sparse e qualche schiarita. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15,5°C, mentre la probabilità di pioggia scenderà, ma non sarà del tutto assente. La velocità del vento sarà sempre moderata, con raffiche che si attesteranno attorno ai 23,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli che si presenteranno sereni. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 11,4°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con solo il 6% di nuvole nel cielo. Il vento si calmerà, mantenendosi su valori leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Isernia nei prossimi giorni evidenziano un trend di miglioramento, con un possibile ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati, poiché l’instabilità potrebbe persistere in alcune fasce orarie. La giornata di Venerdì 4 Ottobre si preannuncia quindi variabile, ma con spazi di sereno che offriranno momenti di tregua dalle piogge.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Isernia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.13 mm 15.2 SSO max 25.3 Libeccio 96 % 1004 hPa 4 pioggia leggera +14° perc. +13.9° 0.14 mm 11.3 SO max 18.4 Libeccio 93 % 1006 hPa 7 nubi sparse +14.8° perc. +14.5° prob. 28 % 16.1 SO max 26.3 Libeccio 83 % 1008 hPa 10 pioggia leggera +14.8° perc. +14.5° 0.11 mm 15.7 SO max 28.4 Libeccio 81 % 1009 hPa 13 pioggia leggera +16.3° perc. +15.9° 0.15 mm 15.9 SO max 26 Libeccio 74 % 1009 hPa 16 pioggia leggera +14.3° perc. +14° 0.11 mm 12 SO max 18.4 Libeccio 84 % 1010 hPa 19 cielo sereno +11.4° perc. +11° prob. 6 % 5.9 SO max 6.7 Libeccio 91 % 1012 hPa 22 nubi sparse +12.1° perc. +11.7° prob. 8 % 6.4 SO max 7.6 Libeccio 89 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:34

