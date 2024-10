Previsioni Meteo Lecco: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Lecco si presenteranno caratterizzate da un persistente fenomeno di pioggia leggera che accompagnerà l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente totale, con valori che si attesteranno attorno al 100% durante le ore notturne e al mattino, per poi mantenersi sopra il 90% nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,2°C e i 16,7°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 97%, creando una sensazione di maggiore umidità nell’aria.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, si registrerà una pioggia leggera con temperature che si aggireranno intorno ai 15,7°C. La velocità del vento sarà molto contenuta, con valori che non supereranno i 2,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,74 mm.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che varieranno tra i 15,1°C e i 16,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e l’umidità si manterrà sopra il 96%. Anche in questa fascia oraria, il vento sarà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

Nel pomeriggio, si prevede che le condizioni rimangano stabili, con una leggera diminuzione della temperatura che si attesterà attorno ai 15,5°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,4 mm. La direzione del vento varierà, ma rimarrà sempre debole, contribuendo a mantenere un clima umido.

Infine, nella sera, le condizioni non subiranno variazioni significative. La pioggia leggera persisterà, con temperature che scenderanno leggermente fino a 15,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità continuerà a mantenersi sopra il 97%. Anche in questo caso, il vento sarà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Lecco nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con la possibilità di ulteriori piogge e temperature miti. Domani, si prevede un lieve miglioramento, ma la pioggia leggera potrebbe continuare a manifestarsi. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un clima umido e di portare con sé un ombrello se si prevede di uscire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Lecco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.74 mm 2.6 SO max 4.3 Libeccio 98 % 1028 hPa 3 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.24 mm 1.2 ONO max 1.7 Maestrale 97 % 1027 hPa 6 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.24 mm 1.6 S max 2.3 Ostro 97 % 1027 hPa 9 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.28 mm 1.6 S max 2.6 Ostro 96 % 1028 hPa 12 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 0.45 mm 3.4 SSO max 3.2 Libeccio 91 % 1027 hPa 15 pioggia leggera +16° perc. +16.1° 0.3 mm 2.6 SSO max 3.2 Libeccio 94 % 1026 hPa 18 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.14 mm 2.1 SSE max 4.1 Scirocco 97 % 1027 hPa 21 pioggia leggera +15.3° perc. +15.5° 0.12 mm 1.7 SSE max 3.3 Scirocco 97 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:16

