Previsioni Meteo Lecco: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Lecco indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Durante la notte, la città sarà interessata da pioggia moderata con una copertura nuvolosa totale e temperature che si manterranno attorno ai 16°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Si prevederanno forti piogge tra le 08:00 e le 09:00, con accumuli di pioggia che potrebbero raggiungere i 6,84 mm. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 16,5°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 98%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un lieve miglioramento, con piogge che diventeranno più leggere. Le temperature si manterranno tra i 17°C e i 19°C, con una copertura nuvolosa che inizierà a diminuire. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, con accumuli di pioggia che continueranno a manifestarsi, seppur in misura ridotta.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 14°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lecco nei prossimi giorni mostrano un trend di miglioramento, con un possibile ritorno del sole e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Lecco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16.2° perc. +16.5° 3.51 mm 2.8 E max 4 Levante 99 % 1017 hPa 3 pioggia moderata +16.4° perc. +16.6° 1.18 mm 4.2 N max 4.4 Tramontana 97 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +16° perc. +16.2° 0.67 mm 3 SE max 4 Scirocco 98 % 1015 hPa 9 forte pioggia +16.3° perc. +16.5° 4.48 mm 1.2 ESE max 4.6 Scirocco 98 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +19.4° perc. +19.4° 0.23 mm 5.4 S max 5.8 Ostro 80 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +18.6° perc. +18.7° 0.21 mm 3 SSO max 2.8 Libeccio 83 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.19 mm 3.1 NE max 3.5 Grecale 92 % 1016 hPa 21 nubi sparse +14.6° perc. +14.6° prob. 44 % 3.9 NE max 3.7 Grecale 92 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:26

