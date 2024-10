Previsioni Meteo Lentini: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Lentini si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,3°C all’inizio della giornata, per poi salire fino a raggiungere i 24,5°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, il meteo a Lentini presenterà condizioni di cielo sereno con poche nuvole e una temperatura di circa 16,3°C. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 73%, e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di 5,8 km/h. Con l’avanzare delle ore, si passerà a una mattina con nubi sparse, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 20,5°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa sarà variabile, oscillando tra il 43% e il 56%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 98% alle 13:00. Tuttavia, le temperature rimarranno gradevoli, con un picco di 24,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,5 km/h. Verso le 16:00, si assisterà a un graduale miglioramento, con un ritorno a nubi sparse e temperature in calo, che si stabilizzeranno attorno ai 19,5°C.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 16,6°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra i 2 km/h e i 5,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 74%, garantendo una serata fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Lentini indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e un clima generalmente stabile. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che potrebbero continuare a salire, rendendo il clima sempre più gradevole. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno quindi in Lentini un ambiente ideale per trascorrere il tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.1° perc. +15.6° Assenti 4.8 OSO max 4.8 Libeccio 69 % 1024 hPa 5 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 2.5 SSO max 3.3 Libeccio 68 % 1023 hPa 8 nubi sparse +20.5° perc. +20° Assenti 1.5 NE max 2.5 Grecale 53 % 1025 hPa 11 nubi sparse +24° perc. +23.4° Assenti 6.3 ENE max 4.9 Grecale 40 % 1024 hPa 14 nubi sparse +23.8° perc. +23.4° Assenti 10.2 ENE max 5.4 Grecale 45 % 1022 hPa 17 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° Assenti 5.1 SE max 6 Scirocco 69 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.5° perc. +17.2° Assenti 3.2 OSO max 3.2 Libeccio 72 % 1023 hPa 23 cielo sereno +16.6° perc. +16.2° Assenti 5.7 OSO max 5.4 Libeccio 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 17:02

