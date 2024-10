Previsioni Meteo Lentini: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Lentini indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 24,8°C. La mattina porterà con sé piogge leggere, mentre nel pomeriggio si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, culminando in una sera serena e fresca.

Nella notte, le condizioni meteo a Lentini saranno di cielo coperto al 100%, con temperature che scenderanno fino a 23,7°C. La velocità del vento varierà tra i 5,1 km/h e i 6,4 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1008 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma a partire dalle 09:00 si registreranno le prime piogge leggere, con una temperatura che raggiungerà i 26°C. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,6 mm entro le 10:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1009 hPa.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno, ma con intensità in diminuzione. Le temperature si abbasseranno progressivamente, toccando i 24°C alle 15:00. Il cielo rimarrà coperto, ma si inizieranno a vedere schiarite, con una probabilità di precipitazioni che scenderà al 24%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,6 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 65%.

La sera porterà finalmente un miglioramento, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 19,7°C alle 21:00. La velocità del vento si ridurrà a circa 4,5 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 75%. La pressione atmosferica, nel frattempo, salirà fino a 1013 hPa, segnalando un consolidamento delle condizioni di bel tempo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lentini nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, il weekend si preannuncia sereno e soleggiato, con temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi e gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima ideale per attività all’aperto, mentre le piogge di Venerdì contribuiranno a rinfrescare l’atmosfera.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24.7° perc. +25.1° prob. 6 % 5.1 OSO max 6.7 Libeccio 73 % 1008 hPa 4 cielo coperto +23.7° perc. +24.1° prob. 6 % 6.2 O max 7 Ponente 73 % 1008 hPa 7 cielo coperto +25.2° perc. +25.5° prob. 10 % 6.7 NE max 6.8 Grecale 67 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +26.9° perc. +27.8° 0.6 mm 11.7 ENE max 12.5 Grecale 58 % 1009 hPa 13 pioggia leggera +25.1° perc. +25.2° 0.59 mm 11.2 E max 11 Levante 60 % 1009 hPa 16 cielo coperto +22.5° perc. +22.7° prob. 24 % 9.6 E max 9.6 Levante 71 % 1010 hPa 19 cielo sereno +20.5° perc. +20.6° Assenti 4.4 SSE max 5.3 Scirocco 75 % 1012 hPa 22 cielo sereno +19.3° perc. +19.2° Assenti 6.4 OSO max 6.9 Libeccio 74 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:34

