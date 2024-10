Previsioni Meteo Lodi: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Lodi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est.

Nella mattina, il cielo sarà sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 16°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1013 hPa. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con cieli sereni e temperature che toccheranno un massimo di 17°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo qualche nuvola passeggera. L’umidità si manterrà attorno al 60%, e il vento continuerà a soffiare leggero, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. I venti si faranno più evidenti, ma sempre nella categoria delle brezze leggere.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lodi indicano una giornata di Sabato 5 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza particolari variazioni climatiche. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Lodi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +10.3° perc. +9.8° Assenti 6.9 ENE max 7.7 Grecale 95 % 1014 hPa 3 poche nuvole +9.8° perc. +9.8° Assenti 1.9 ENE max 2.3 Grecale 93 % 1014 hPa 6 poche nuvole +9.6° perc. +9.6° Assenti 2.7 NO max 2.6 Maestrale 92 % 1014 hPa 9 cielo sereno +13.8° perc. +13.2° Assenti 3.7 ONO max 3.6 Maestrale 76 % 1015 hPa 12 cielo sereno +16.7° perc. +16° Assenti 3.5 S max 3.2 Ostro 63 % 1013 hPa 15 cielo sereno +16.8° perc. +16.2° Assenti 3.5 SE max 4 Scirocco 61 % 1012 hPa 18 cielo sereno +13.2° perc. +12.5° Assenti 4.9 E max 5.2 Levante 77 % 1014 hPa 21 cielo sereno +11.8° perc. +11.2° Assenti 6 E max 6.2 Levante 83 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.