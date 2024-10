Previsioni Meteo Lombardia: domani forte perturbazione

MeteoWeb

“Un intenso flusso di correnti atlantiche insisterà sul continente europeo per tutta la settimana favorendo il passaggio sulla regione di diverse perturbazioni. La più intensa è attesa per martedì con piogge abbondanti e marcati rinforzi del vento. La seconda perturbazione, relativamente meno intensa, è attesa per giovedì. Temperature minime nella norma, massime inferiori alla norma fino a martedì, intorno alla norma da mercoledì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo ovunque molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: dalla notte possibili ovunque, da deboli a moderate, localmente forti sulla fascia prealpina e di Alta Pianura dove saranno più intense e insistenti, intermittenti e occasionalmente a carattere temporalesco su Pianura e Appennino. In attenuazione dalla serata. Neve oltre 2500 – 2800 metri.

Temperature: minime in moderato rialzo, massime stazionarie o in leggero rialzo. In Pianura minime tra 12 e 15 °C, massime tra 16 e 20 °C

Zero termico: tra 3000 e 3400 metri.

Venti: in pianura inizialmente deboli orientali, tendenti a moderati o forti fino al pomeriggio, deboli di direzione variabile in serata; in montagna moderati o forti meridionali, tendenti ad attenuarsi nel corso del pomeriggio.

