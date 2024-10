Previsioni Meteo Lombardia: piovaschi fino a giovedì, poi peggioramento

MeteoWeb

“Fino a domani un minimo in colmamento sul Tirreno interessa solo marginalmente la Lombardia con un flusso sudorientale umido e poco instabile: cielo generalmente nuvoloso con possibili isolati piovaschi, più diffusi e probabili da mercoledì. Giovedì rinforzo della circolazione in quota da sudovest per la discesa di una perturbazione nordatlantica verso l’arco alpino: precipitazioni ancora deboli e intermittenti ma più diffuse. Probabile un ulteriore peggioramento tra venerdì e sabato per l’ingresso della struttura sul Mediterraneo che interesserà prevalentemente i settori occidentali della regione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta in generale cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: deboli sparse a carattere di piovasco e rovescio su pianura e primi rilievi.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. In pianura minime tra 14°C e 16°C, massime tra 18°C e 20°C.

Zero termico: in abbassamento, intorno a 3000 metri.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

