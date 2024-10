Previsioni Meteo Lombardia: torna la foschia in pianura

MeteoWeb

“L’allontanamento della perturbazione lascia per i prossimi giorni un flusso dai quadranti occidentali progressivamente più stabile: sulla regione qualche passaggio nuvoloso nel fine settimana ma con bassa probabilità di precipitazioni. Lunedì possibile un maggiore afflusso di umidità ma con circolazione ancora debole e prevalentemente stabile: possibile foschia in pianura e bassa probabilità di precipitazioni, con possibilità di breve ed isolata pioviggine“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta copertura in aumento nel corso della notte su Alpi, Prealpi e settori occidentali fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso; altrove a tratti velato.

Precipitazioni: deboli pioviggini di breve durata possibili localmente sui rilievi alpini e prealpini nella notte ed al mattino.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo. In pianura minime tra 9 °C e 11°C, massime tra 18°C e 20°C.

Zero termico: 2300 – 2600 metri, in risalita fino a 3400 – 3600 metri in serata.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli o moderati sud-occidentali.

Altri fenomeni: possibili isolati banchi di nebbia o foschia sulla bassa pianura occidentale.

