Previsioni Meteo Lucca: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Lucca si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si assisterà a un graduale diradamento delle nubi. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con un’umidità elevata che si aggirerà attorno al 93%. La mattina porterà un miglioramento, con l’arrivo di poche nuvole e temperature che saliranno fino a 23°C. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, portando a una diminuzione delle temperature e a un aumento della copertura nuvolosa. La sera si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 17°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di 15,7°C e un’umidità del 94%. La situazione rimarrà simile fino alle prime ore del mattino, con un incremento della copertura nuvolosa che raggiungerà l’87% alle 03:00. La mattina inizierà con temperature che saliranno rapidamente, toccando i 21°C intorno alle 09:00 e continuando a crescere fino a raggiungere i 23,6°C a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una massima di 23,9°C alle 13:00 e una successiva diminuzione a 20,8°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 93% alle 15:00, portando a un clima più fresco e umido. La sera si presenterà con temperature in calo, che scenderanno fino a 17,1°C alle 23:00, accompagnate da nubi sparse e un’umidità che si manterrà attorno all’83%.

In conclusione, le previsioni meteo per Lucca indicano una giornata variabile, con un inizio promettente e un successivo aumento della nuvolosità. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo necessario prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi. La settimana si prospetta quindi con un clima autunnale, tipico di questa stagione, che richiederà un abbigliamento adeguato e una certa flessibilità nei programmi all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Lucca

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.3° perc. +15.3° Assenti 5.2 NE max 5.2 Grecale 93 % 1020 hPa 5 nubi sparse +15° perc. +15° Assenti 5.8 NE max 5.8 Grecale 93 % 1019 hPa 8 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° Assenti 5.3 E max 6.3 Levante 77 % 1020 hPa 11 poche nuvole +23.1° perc. +23.1° Assenti 5 ESE max 5.4 Scirocco 63 % 1020 hPa 14 cielo coperto +23.7° perc. +23.7° Assenti 3.3 SE max 4.2 Scirocco 62 % 1018 hPa 17 nubi sparse +18.8° perc. +18.9° Assenti 2.3 NNO max 3.7 Maestrale 83 % 1018 hPa 20 nubi sparse +17.7° perc. +17.7° Assenti 5.4 NE max 4.8 Grecale 85 % 1019 hPa 23 nubi sparse +17.1° perc. +17.1° Assenti 6.6 ENE max 6.8 Grecale 84 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:29

