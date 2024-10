Previsioni Meteo Lucca: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Lucca si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un’alternanza di nuvole e schiarite. Le previsioni meteo indicano che le temperature si manterranno su valori piuttosto freschi, con picchi massimi intorno ai 19,1°C nel corso della mattina. La presenza di nuvolosità sarà significativa, specialmente nelle prime ore del giorno, per poi lasciare spazio a momenti di sole nel pomeriggio e in serata. Tuttavia, non mancheranno brevi piogge, in particolare durante il pomeriggio.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 93%, e il vento si manterrà leggero, proveniente da Nord Est, con velocità di circa 5,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 18%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19,1°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà gradualmente, portando a un cielo con nubi sparse. La situazione rimarrà stabile, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento, con la possibilità di pioggia leggera attorno alle 14:00. La temperatura scenderà leggermente a 17,9°C, e la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 47%. Le precipitazioni saranno modeste, con un’intensità di 0,13 mm. Tuttavia, già nel tardo pomeriggio, il cielo tornerà a schiarirsi, con il ritorno di nubi sparse.

La sera si preannuncia serena, con temperature che si aggireranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e il vento continuerà a essere leggero, rendendo la serata piacevole. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa, contribuendo a un clima più secco e fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Lucca nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Domani si prevede una giornata più soleggiata, mentre dopodomani potrebbe esserci un ulteriore innalzamento delle temperature, rendendo il clima più mite. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° prob. 12 % 5.8 NE max 7.4 Grecale 83 % 1012 hPa 4 nubi sparse +13° perc. +12.5° prob. 12 % 5.8 NE max 7.2 Grecale 81 % 1012 hPa 7 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° Assenti 5 NE max 8 Grecale 77 % 1013 hPa 10 nubi sparse +18.6° perc. +17.9° Assenti 4.5 ESE max 6.6 Scirocco 55 % 1013 hPa 13 nubi sparse +18.4° perc. +17.9° prob. 13 % 3.3 S max 5.3 Ostro 60 % 1012 hPa 16 nubi sparse +16.6° perc. +16.3° prob. 8 % 2.6 NO max 3.6 Maestrale 76 % 1012 hPa 19 poche nuvole +12.9° perc. +12.4° Assenti 3.2 NNE max 3.4 Grecale 85 % 1014 hPa 22 cielo sereno +11.8° perc. +11.2° Assenti 4.9 NE max 5.1 Grecale 87 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:46

