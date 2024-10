Previsioni Meteo Lumezzane: tutti i dettagli per il weekend 18 – 20 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, si prevedono piogge leggere e una copertura nuvolosa del 100%, con temperature intorno ai 14,3°C. La velocità del vento sarà di circa 6,2 km/h. Durante la mattina, le condizioni rimarranno simili, con pioggia moderata e temperature tra 14,2°C e 17°C. Nel pomeriggio, si assisterà a piogge leggere e temperature tra 16°C e 17,6°C. Sabato, piogge leggere continueranno, con temperature intorno ai 12,4°C. Domenica, si prevede un miglioramento, con temperature che raggiungeranno i 14,8°C e una riduzione della copertura nuvolosa.

Venerdì 18 Ottobre

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, il tempo si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,3°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 6,2 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 8,6 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,82 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, attorno al 96%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Proseguendo nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, con pioggia moderata prevista fino alle ore 11:00. Le temperature varieranno tra 14,2°C e 17°C, con una temperatura percepita che si manterrà sui 14,8°C. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra 1,2 km/h e 5,1 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni continueranno a cadere, accumulando fino a 2,32 mm di pioggia.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà molto, con pioggia leggera che continuerà a cadere. Le temperature si attesteranno tra 16°C e 17,6°C, con una temperatura percepita che si manterrà attorno ai 16,9°C. La velocità del vento sarà di circa 4,4 km/h, e la copertura nuvolosa si manterrà attorno al 41%. Le precipitazioni saranno minime, con accumuli che non supereranno i 0,2 mm.

Infine, nella sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 12,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,8 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà al 30%, e non sono previste precipitazioni significative.

Sabato 19 Ottobre

La notte di Sabato 19 Ottobre si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 66%. Le temperature si manterranno intorno ai 12,4°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 5,7 km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,6 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di 0,1 mm di pioggia.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con pioggia leggera che continuerà fino alle ore 11:00. Le temperature varieranno tra 13°C e 14,1°C, con una temperatura percepita che si manterrà attorno ai 13,9°C. La velocità del vento sarà di circa 3,7 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le precipitazioni accumuleranno fino a 1,56 mm di pioggia.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C. La velocità del vento sarà di circa 3,6 km/h, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella sera, le condizioni meteorologiche continueranno a essere instabili, con pioggia leggera che riprenderà. Le temperature scenderanno fino a 12,5°C, con una temperatura percepita di 12,3°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,3 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%.

Domenica 20 Ottobre

La notte di Domenica 20 Ottobre si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 4 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 6,2 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,48 mm di pioggia.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che varieranno tra 12,7°C e 13,5°C. La velocità del vento sarà di circa 4,8 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 14,8°C. La velocità del vento sarà di circa 4,8 km/h, e la copertura nuvolosa si ridurrà al 86%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, le condizioni meteorologiche continueranno a migliorare, con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 11,6°C. La velocità del vento sarà di circa 4,2 km/h, e la copertura nuvolosa si ridurrà al 23%.

In conclusione, il fine settimana si presenterà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con piogge diffuse soprattutto nella giornata di Venerdì e Sabato, mentre Domenica si prevede un miglioramento con un progressivo diradamento delle nubi. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le previsioni di pioggia, specialmente nei primi due giorni, mentre Domenica offrirà opportunità migliori per godere di un clima più sereno.

