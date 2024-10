Previsioni Meteo Macerata: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Sabato 19 Ottobre a Macerata si presenteranno caratterizzate da un’abbondante pioggia che accompagnerà l’intera giornata. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa totale, con temperature che varieranno tra i 16°C e i 18,5°C. La presenza di piogge, che si intensificheranno nel corso della giornata, porterà a un aumento dell’umidità, che si attesterà intorno al 97%. I venti saranno prevalentemente leggeri, con velocità che si muoveranno tra i 1,3 km/h e i 11,6 km/h, provenienti da diverse direzioni.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da piogge leggere e moderate, con temperature che si manterranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si avvicinerà al 90%. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli che raggiungeranno i 2,19 mm entro le prime ore del mattino.

Nella mattina, il meteo non subirà sostanziali variazioni. Le piogge continueranno a essere leggere, con temperature che si attesteranno tra i 15,8°C e i 18,5°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 94%. Anche in questo frangente, la pioggia porterà a piccole accumulazioni, con valori che si aggireranno intorno ai 0,88 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge, che rimarranno di intensità leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, mentre l’umidità continuerà a essere elevata. I venti si faranno più evidenti, ma rimarranno comunque leggeri, con velocità che non supereranno i 11,6 km/h. Le precipitazioni si attesteranno intorno ai 0,67 mm.

La sera porterà un cambiamento significativo nel meteo. Si prevede un’intensificazione delle piogge, che diventeranno forti, con accumuli che raggiungeranno i 8,59 mm. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 16°C, mentre l’umidità si avvicinerà al 99%. I venti, sebbene leggeri, potrebbero portare a raffiche più intense, soprattutto nelle ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Macerata nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge. La giornata di Sabato 19 Ottobre si presenterà quindi come una giornata da trascorrere al chiuso, con un’attenzione particolare alle condizioni meteo che potrebbero influenzare anche le attività all’aperto nei giorni successivi. Si consiglia di monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.44 mm 5.7 ONO max 5.7 Maestrale 89 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +15.6° perc. +15.7° 2.19 mm 6.5 NNO max 17.5 Maestrale 96 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +15.8° perc. +16° 2.65 mm 1.8 NO max 12.3 Maestrale 98 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +17.1° perc. +17.3° 0.23 mm 0.5 N max 7.8 Tramontana 93 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.55 mm 10.7 E max 13.1 Levante 87 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.65 mm 6 ENE max 12.5 Grecale 94 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +16.4° perc. +16.7° 0.99 mm 0.3 SSE max 6.2 Scirocco 97 % 1014 hPa 21 pioggia moderata +16.3° perc. +16.6° 2.33 mm 3.7 NNE max 10.2 Grecale 98 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:12

