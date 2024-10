Previsioni Meteo Marsala: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Marsala indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un progressivo aumento delle precipitazioni nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori miti, mentre il vento si presenterà piuttosto sostenuto, contribuendo a un sensibile abbassamento della percezione termica.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 21,9°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 38%, con una velocità del vento di circa 17,1 km/h proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, intorno al 91%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1010 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 70%. Le temperature saliranno leggermente, toccando i 23,2°C alle 07:00 e i 24,9°C alle 10:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 39,3 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente fino a metà mattina, ma l’umidità si manterrà elevata, attorno all’81%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 24,7°C alle 13:00 a 23,9°C alle 15:00. Le precipitazioni si faranno sentire, con pioggia leggera prevista a partire dalle 15:00, accumulando circa 0,12 mm di pioggia. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque sostenuta, attorno ai 20,6 km/h.

La sera si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 23,5°C. Le precipitazioni continueranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,27 mm. Il vento si calmerà ulteriormente, ma la sua direzione rimarrà prevalentemente da Ovest-Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Marsala evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente nel pomeriggio, quando le precipitazioni potrebbero risultare più intense. La situazione meteo potrebbe migliorare nei giorni successivi, ma è sempre utile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Marsala

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.7° perc. +22.4° Assenti 19.4 SE max 26.9 Scirocco 92 % 1009 hPa 4 poche nuvole +21.8° perc. +22.4° Assenti 27 SE max 36.9 Scirocco 90 % 1008 hPa 7 nubi sparse +23.2° perc. +23.7° Assenti 32.9 SE max 44.1 Scirocco 81 % 1008 hPa 10 cielo coperto +24.9° perc. +25.3° Assenti 39.3 SSE max 48.7 Scirocco 73 % 1007 hPa 13 cielo coperto +24.7° perc. +25.4° Assenti 33.2 SSE max 41.5 Scirocco 82 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +23.5° perc. +24.2° 0.63 mm 13 SSO max 16.1 Libeccio 89 % 1005 hPa 19 cielo coperto +23.5° perc. +24.1° prob. 14 % 10.8 NO max 15.2 Maestrale 82 % 1007 hPa 22 cielo coperto +22.7° perc. +23.2° prob. 6 % 20.5 O max 26.1 Ponente 83 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:45

