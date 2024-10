Previsioni Meteo Marsala: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Marsala si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno durante le prime ore, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 23°C, con picchi di 23,6°C nelle ore centrali. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 30,9 km/h e mantenendo una direzione prevalentemente da sud-est. L’umidità si attesterà intorno all’83%, contribuendo a una sensazione di caldo moderato.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 20,8°C. La brezza vivace accompagnerà le ore notturne, con una velocità del vento che si attesterà attorno ai 21 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22°C entro le 07:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente fino a metà mattina, quando si inizieranno a formare poche nuvole. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 29,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, mantenendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa fino a diventare completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, mentre la velocità del vento diminuirà progressivamente, scendendo a circa 12,5 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 83%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno sui 22°C. La velocità del vento continuerà a diminuire, e l’umidità si attesterà attorno all’85%. Le condizioni di cielo coperto potrebbero persistere anche nelle ore notturne, mantenendo il clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Marsala indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Le temperature rimarranno gradevoli, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria più pesante. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere, quindi è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Marsala

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.8° perc. +20.8° Assenti 21.3 SE max 28 Scirocco 70 % 1014 hPa 4 cielo sereno +20.8° perc. +20.8° Assenti 25.5 SE max 33.6 Scirocco 71 % 1012 hPa 7 cielo sereno +22° perc. +22.1° Assenti 29.7 SE max 36.9 Scirocco 71 % 1012 hPa 10 nubi sparse +23.3° perc. +23.7° Assenti 30.6 SSE max 35 Scirocco 77 % 1012 hPa 13 cielo coperto +23.5° perc. +24.1° Assenti 20.4 SSO max 24.6 Libeccio 83 % 1011 hPa 16 cielo coperto +22.8° perc. +23.3° Assenti 8.3 SO max 9.7 Libeccio 82 % 1010 hPa 19 cielo coperto +22° perc. +22.5° Assenti 10.6 SSO max 12.4 Libeccio 85 % 1012 hPa 22 nubi sparse +21.8° perc. +22.3° Assenti 12.1 S max 15.9 Ostro 87 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.