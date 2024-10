Previsioni Meteo Mascalucia: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mascalucia di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,4°C e i 21,8°C. Tuttavia, nel pomeriggio si prevede un incremento delle nuvole e la possibilità di piogge leggere, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 12%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità rimarrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1028 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e la temperatura salirà fino a raggiungere i 21,8°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’81%, e il vento si farà leggermente più intenso, con velocità che arriveranno a 5,7 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 62%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà significativamente. A partire dalle 13:00, il cielo diventerà cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature inizieranno a scendere, con valori che si attesteranno intorno ai 19°C. Si prevede anche l’arrivo di pioggia leggera tra le 14:00 e le 15:00, con accumuli di circa 0,11 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 77%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre il vento si farà più debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mascalucia nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente nel pomeriggio, quando le probabilità di pioggia aumenteranno. Le temperature rimarranno comunque gradevoli, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, ma con l’accortezza di avere a disposizione un ombrello.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.2° perc. +17.1° Assenti 3.3 ONO max 3.8 Maestrale 84 % 1027 hPa 4 poche nuvole +16.7° perc. +16.6° Assenti 2.6 ONO max 3.5 Maestrale 81 % 1027 hPa 7 nubi sparse +18.3° perc. +18.1° Assenti 0.9 SO max 2.4 Libeccio 75 % 1028 hPa 10 nubi sparse +21.2° perc. +21° Assenti 3.2 SSE max 3.1 Scirocco 64 % 1028 hPa 13 cielo coperto +21.6° perc. +21.5° prob. 4 % 8.4 SE max 6.5 Scirocco 66 % 1026 hPa 16 cielo coperto +19° perc. +19.2° prob. 11 % 6.7 SE max 9 Scirocco 82 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° Assenti 2.2 SE max 4.9 Scirocco 85 % 1026 hPa 22 cielo coperto +17.6° perc. +17.7° Assenti 1.2 SSO max 2.6 Libeccio 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 17:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.