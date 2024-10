Previsioni Meteo Mascalucia: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Mascalucia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le nubi sparse si intensificheranno, portando a un cielo coperto fino al mattino. Le temperature oscilleranno tra i 19°C e i 25°C durante il giorno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità si manterrà su livelli moderati, mentre le condizioni di vento saranno generalmente deboli.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 19,3°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo il picco di copertura al mattino con il 100% di nuvolosità. Le temperature al risveglio si attesteranno intorno ai 21,6°C alle 07:00, per poi salire fino a 25,9°C alle 11:00. Durante la mattina, il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 5-9 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà significative variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che scenderanno gradualmente fino a 23,4°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 68%, con una leggera diminuzione della velocità del vento. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 69% verso le 17:00.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La brezza leggera accompagnerà le ore serali, con un’intensità del vento che varierà tra 1,7 km/h e 4,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mascalucia indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero miglioramento, con possibili schiarite nel fine settimana. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19° perc. +18.7° Assenti 5.2 O max 5.8 Ponente 65 % 1020 hPa 5 cielo coperto +18.8° perc. +18.4° Assenti 5.4 O max 6.9 Ponente 62 % 1020 hPa 8 cielo coperto +23.2° perc. +22.8° Assenti 3.3 SO max 5.1 Libeccio 48 % 1021 hPa 11 cielo coperto +25.9° perc. +25.6° Assenti 7.8 SE max 8.3 Scirocco 43 % 1020 hPa 14 cielo coperto +24.5° perc. +24.3° Assenti 11.1 ESE max 10.4 Scirocco 51 % 1019 hPa 17 nubi sparse +20.9° perc. +20.9° Assenti 6.1 E max 12.4 Levante 69 % 1020 hPa 20 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° Assenti 1.7 ONO max 4.5 Maestrale 73 % 1021 hPa 23 nubi sparse +20° perc. +19.9° Assenti 6.3 O max 9.6 Ponente 69 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:17

