Previsioni Meteo Mascalucia: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

Le previsioni meteo per Mascalucia di Domenica 13 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature nel corso della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, permettendo al sole di prevalere, specialmente nelle ore centrali. I dati mostrano una temperatura massima che raggiungerà i 24,5°C nel pomeriggio, mentre le minime notturne si attesteranno intorno ai 16°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,5 km/h.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 26% al 45%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 3,5 km/h e i 4,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si attesterà attorno al 66%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 24,1°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a un cielo sereno e a una temperatura percepita che sarà leggermente più alta rispetto a quella reale. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una brezza fresca.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà ideale per attività all’aperto, con temperature che toccheranno i 24,5°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 4%. Le condizioni di umidità saranno moderate, intorno al 37%, e il vento si farà sentire con una velocità che potrà arrivare fino a 11,8 km/h.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, ma rimarrà comunque sotto il 40%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con una velocità che non supererà i 6,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mascalucia nei prossimi giorni evidenziano un clima stabile e piacevole, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Non si prevedono precipitazioni significative, e le condizioni generali favoriranno attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali cambiamenti, poiché il clima può essere soggetto a variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Mascalucia

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.8° perc. +16.3° Assenti 4 O max 6 Ponente 67 % 1019 hPa 4 nubi sparse +16.4° perc. +15.8° Assenti 3.6 NO max 4.6 Maestrale 62 % 1019 hPa 7 nubi sparse +19.2° perc. +18.4° Assenti 2.5 ONO max 4.8 Maestrale 48 % 1020 hPa 10 nubi sparse +23.4° perc. +22.7° Assenti 4.6 S max 5.7 Ostro 37 % 1019 hPa 13 cielo sereno +24.3° perc. +23.8° Assenti 9.5 ESE max 9.6 Scirocco 37 % 1018 hPa 16 cielo sereno +21° perc. +20.5° Assenti 8.7 E max 12.5 Levante 51 % 1018 hPa 19 cielo sereno +19.5° perc. +18.9° Assenti 1.9 ENE max 5.6 Grecale 54 % 1019 hPa 22 nubi sparse +18.7° perc. +18.1° Assenti 4.1 ONO max 5.6 Maestrale 57 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:21

