Previsioni Meteo Mascalucia: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 19 Ottobre a Mascalucia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,1°C e i 20,2°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, superando l’80%. I venti, prevalentemente provenienti da sud-est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo anche raffiche significative.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi. La velocità del vento sarà di circa 6,9 km/h, aumentando leggermente verso le prime ore del mattino.

Durante la mattina, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con piogge moderate che continueranno a cadere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni si intensificheranno, portando a accumuli significativi di pioggia. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge moderate persisteranno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. L’umidità rimarrà alta, e la probabilità di pioggia continuerà a essere elevata. I venti si presenteranno con intensità vivace, contribuendo a un clima piuttosto fresco e umido.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge che diventeranno forti. Le temperature scenderanno a 15,6°C, e la copertura nuvolosa rimarrà totale. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che potranno superare i 7 mm. La velocità del vento si manterrà sostenuta, rendendo la serata particolarmente ventosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mascalucia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle allerte meteo e di adottare le necessarie precauzioni per affrontare il maltempo previsto.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.2° perc. +18.3° prob. 38 % 6.7 S max 14.8 Ostro 85 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.13 mm 9.8 SSE max 20.1 Scirocco 88 % 1014 hPa 7 pioggia moderata +18.6° perc. +18.8° 1.11 mm 16.5 SSE max 30.9 Scirocco 86 % 1014 hPa 10 pioggia moderata +19.1° perc. +19.2° 2.41 mm 17.2 SSE max 28.7 Scirocco 83 % 1014 hPa 13 pioggia moderata +20° perc. +20.2° 2.82 mm 16.6 SSE max 24.9 Scirocco 80 % 1012 hPa 16 pioggia moderata +19° perc. +19.2° 1.79 mm 13.9 SE max 20.6 Scirocco 84 % 1012 hPa 19 pioggia moderata +17.9° perc. +18° 1.74 mm 11.8 ESE max 19.3 Scirocco 86 % 1012 hPa 22 forte pioggia +15.6° perc. +15.6° 7.51 mm 14.6 N max 20.5 Tramontana 91 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:13

