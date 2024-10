Previsioni Meteo Massa: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massa indicano un Giovedì 24 Ottobre caratterizzato da condizioni prevalentemente piovose. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 96%, e si registrerà una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno, poiché si prevede pioggia leggera che continuerà a cadere, con temperature che saliranno fino a 19,6°C entro mezzogiorno. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori che si aggireranno intorno al 100%.

Durante il pomeriggio, la pioggia persisterà, ma si assisterà a una leggera diminuzione dell’intensità delle precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,9°C, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 66%. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà presente, con accumuli che continueranno a manifestarsi, seppur in modo più sporadico.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, mantenendosi al 99%. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia sarà alta, e si registreranno venti leggeri provenienti da Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massa nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Venerdì e Sabato potrebbero portare a un graduale diradamento delle nuvole e a una diminuzione delle precipitazioni, ma le temperature rimarranno fresche, oscillando tra i 17°C e i 20°C. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Massa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.1° perc. +17.1° prob. 19 % 4.9 NE max 4.8 Grecale 88 % 1026 hPa 4 cielo coperto +17.4° perc. +17.5° prob. 27 % 4.1 NE max 4 Grecale 86 % 1026 hPa 7 pioggia leggera +17.6° perc. +17.7° 0.15 mm 4.6 NE max 5.4 Grecale 86 % 1026 hPa 10 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.31 mm 3.3 NE max 4.9 Grecale 87 % 1027 hPa 13 pioggia leggera +19.9° perc. +20° 0.39 mm 1.7 NNO max 5.2 Maestrale 80 % 1025 hPa 16 pioggia leggera +18.3° perc. +18.5° 0.59 mm 0.5 NNE max 2.9 Grecale 86 % 1024 hPa 19 pioggia leggera +17.4° perc. +17.5° 0.13 mm 6.3 NE max 5.5 Grecale 87 % 1025 hPa 22 pioggia leggera +17.1° perc. +17.1° 0.24 mm 7.4 NE max 7.3 Grecale 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:16

