Previsioni Meteo Massarosa: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

Le condizioni meteo a Massarosa per Giovedì 17 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un’abbondante attività precipitativa. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, con una copertura nuvolosa che si manterrà elevata, raggiungendo il 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,1°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7,7 km/h e i 9,3 km/h. Con l’arrivo della mattina, la situazione non subirà significative variazioni, con piogge leggere che si intensificheranno nel corso della giornata.

Nel dettaglio, durante la mattina, le previsioni del tempo indicano che la pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che varieranno da un minimo di 17,6°C a un massimo di 21,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno all’87%, e la velocità del vento si manterrà tra i 8,3 km/h e i 9,1 km/h. A partire dalle 11:00, si prevede un incremento dell’intensità delle precipitazioni, con piogge moderate che porteranno a un accumulo di circa 1,14 mm di pioggia.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo evidenziano una persistenza della pioggia moderata, con temperature che scenderanno fino a 18,7°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 6 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere significative, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,52 mm. La situazione rimarrà invariata anche durante la sera, quando le piogge moderate si intensificheranno ulteriormente, con un picco di 4,51 mm di pioggia registrato alle 21:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Massarosa nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni a partire da Venerdì, quando si prevede una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per domani, è consigliabile prepararsi a una giornata ancora caratterizzata da piogge e nuvolosità persistente. Gli amanti del sole dovranno attendere il fine settimana per godere di condizioni più favorevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Massarosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.56 mm 8 E max 10.4 Levante 92 % 1019 hPa 5 pioggia leggera +17.6° perc. +17.9° 0.27 mm 9.3 E max 11.9 Levante 93 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +19.6° perc. +19.9° 0.63 mm 8.6 ESE max 12.1 Scirocco 88 % 1019 hPa 11 pioggia moderata +21.3° perc. +21.6° 1.14 mm 8.8 SE max 12.5 Scirocco 82 % 1019 hPa 14 pioggia moderata +19.2° perc. +19.7° 2.14 mm 6.6 E max 9.9 Levante 94 % 1018 hPa 17 pioggia moderata +18.7° perc. +19.2° 1.91 mm 8.5 ENE max 11.6 Grecale 96 % 1017 hPa 20 pioggia moderata +18.6° perc. +19° 3.83 mm 5.7 E max 9.3 Levante 97 % 1018 hPa 23 pioggia leggera +18.6° perc. +18.9° 0.6 mm 6 E max 10.1 Levante 94 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:27

