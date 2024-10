Previsioni Meteo Matera: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Matera indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un alternarsi di momenti di sereno e nuvolosità. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,4°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a 26,6°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevede un incremento della nuvolosità, specialmente nel pomeriggio e nella sera, quando le temperature scenderanno nuovamente.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 18,4°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con un’umidità che si attesterà attorno all’85%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, si verificherà un passaggio a pioggia leggera intorno all’1:00, con una temperatura di 18,5°C e una copertura nuvolosa al 100%. Questo fenomeno sarà di breve durata, e già dalle 6:00 il cielo presenterà nubi sparse, con temperature in aumento.

Nella mattina, il clima si stabilizzerà, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 26,1°C intorno a mezzogiorno. Il vento sarà moderato, proveniente principalmente da Sud-Ovest, con velocità che varieranno tra i 10 e i 15 km/h. L’umidità comincerà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno attorno ai 25°C, con una leggera brezza che accompagnerà il calo della luce solare. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 54% verso le 17:00, mentre l’umidità si attesterà attorno al 55%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,5°C. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 71%, mentre il vento si farà più leggero. Non si prevedono precipitazioni, ma la sensazione di frescura sarà avvertita.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un’alternanza di sole e nuvole. Giovedì e venerdì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge sporadiche. Gli amanti del clima mite potranno approfittare della giornata di Mercoledì per attività all’aperto, prima dell’arrivo di condizioni più instabili nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° prob. 7 % 7.5 O max 17.7 Ponente 85 % 1013 hPa 3 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° prob. 42 % 10.5 S max 15.4 Ostro 71 % 1011 hPa 6 nubi sparse +17.2° perc. +16.7° prob. 14 % 8.1 SSO max 17.1 Libeccio 66 % 1012 hPa 9 nubi sparse +22.7° perc. +22.3° prob. 1 % 16.4 SO max 22.9 Libeccio 47 % 1012 hPa 12 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 12.2 SSO max 16.5 Libeccio 32 % 1011 hPa 15 nubi sparse +25.2° perc. +24.7° Assenti 16.2 S max 17.7 Ostro 35 % 1010 hPa 18 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° Assenti 7.1 SSE max 14.5 Scirocco 63 % 1010 hPa 21 nubi sparse +17.5° perc. +17.2° Assenti 3 SSE max 5.1 Scirocco 71 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:18

