Previsioni Meteo Mazara del Vallo: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Mazara del Vallo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98%, e il vento soffierà da sud-est con intensità variabile, toccando punte di 37,6 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si alzeranno fino a 23,5°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 44,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’80%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22,5°C. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, si calmerà leggermente, con velocità che varieranno tra i 26,2 km/h e i 31,2 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 91%.

La sera porterà con sé un cielo ancora nuvoloso, con temperature che si aggireranno attorno ai 21,4°C. Il vento continuerà a soffiare da sud-est, mantenendo una velocità media di circa 27,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’86%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mazara del Vallo nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che continuerà a caratterizzare il clima. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo, soprattutto per chi ha programmi all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +21.4° perc. +21.7° Assenti 23 SE max 35 Scirocco 84 % 1019 hPa 5 cielo coperto +21.4° perc. +21.7° Assenti 27.5 SE max 40.9 Scirocco 80 % 1019 hPa 8 nubi sparse +22.8° perc. +23° Assenti 33.8 SE max 43.8 Scirocco 72 % 1020 hPa 11 nubi sparse +23.4° perc. +23.7° Assenti 35.7 SE max 44.6 Scirocco 75 % 1019 hPa 14 nubi sparse +23.1° perc. +23.5° Assenti 32.8 SE max 42.3 Scirocco 78 % 1018 hPa 17 cielo coperto +21.8° perc. +22.2° Assenti 26.2 SE max 40.4 Scirocco 83 % 1018 hPa 20 nubi sparse +21.4° perc. +21.8° Assenti 27.4 SE max 42.4 Scirocco 86 % 1019 hPa 23 nubi sparse +21.2° perc. +21.5° Assenti 29.5 SE max 43.6 Scirocco 84 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:25

