Previsioni Meteo Mazara del Vallo: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

Le previsioni meteo per Martedì 29 Ottobre a Mazara del Vallo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,5°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento, con un aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nella notte, le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da nubi sparse a un cielo coperto. La velocità del vento si manterrà tra i 9,6 km/h e i 13,3 km/h, proveniente principalmente da Est e Sud Est. L’umidità si attesterà attorno all’80%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, con temperature che raggiungeranno i 21,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, portando a un cielo prevalentemente sereno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra 7,8 km/h e 10 km/h. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con un cielo sereno e poche nuvole. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole per attività all’aperto. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1022 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, ma non ci saranno precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mazara del Vallo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a garantire giornate piacevoli, ideali per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste belle giornate, poiché nei giorni successivi potrebbero verificarsi variazioni più significative nel meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Mazara del Vallo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +19.2° perc. +19.3° Assenti 12.2 E max 14.9 Levante 80 % 1023 hPa 5 cielo coperto +18.9° perc. +18.9° Assenti 9.6 E max 11.1 Levante 79 % 1023 hPa 8 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° Assenti 8.4 ESE max 8.6 Scirocco 72 % 1024 hPa 11 nubi sparse +21.5° perc. +21.5° Assenti 9.5 SSE max 10.8 Scirocco 68 % 1024 hPa 14 poche nuvole +21.6° perc. +21.6° Assenti 9.4 SSE max 11.1 Scirocco 69 % 1023 hPa 17 poche nuvole +20.2° perc. +20.2° Assenti 6.2 SE max 7.6 Scirocco 77 % 1023 hPa 20 cielo sereno +19.6° perc. +19.7° Assenti 7.8 E max 8.6 Levante 78 % 1023 hPa 23 poche nuvole +19.3° perc. +19.4° Assenti 9.6 E max 10 Levante 79 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 17:11

