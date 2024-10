Previsioni Meteo Mazara del Vallo: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Mazara del Vallo indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime attese intorno ai 23,9°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, specialmente nel pomeriggio, con valori che toccheranno l’82%.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,6°C. La mattina continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con una leggera aumento della temperatura fino a 22,8°C. La ventilazione sarà sostenuta, con velocità che varieranno tra i 22 km/h e i 27 km/h.

Durante il pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà progressivamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,6°C, mentre l’umidità aumenterà, portandosi all’80%. La ventilazione si attenuerà, con velocità che scenderanno a circa 9 km/h.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 21,9°C. L’umidità continuerà a essere elevata, con valori che toccheranno l’88%. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 11 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mazara del Vallo indicano un proseguimento di condizioni variabili. Giovedì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, mentre nel fine settimana potrebbero verificarsi piogge sporadiche. Gli appassionati di attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste variazioni e pianificare di conseguenza.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.6° perc. +20.5° Assenti 17.2 SE max 22.2 Scirocco 70 % 1014 hPa 4 cielo sereno +20.6° perc. +20.5° Assenti 20.7 SE max 26.8 Scirocco 70 % 1013 hPa 7 cielo sereno +22° perc. +22.1° Assenti 25.3 SE max 32.3 Scirocco 69 % 1012 hPa 10 nubi sparse +23.5° perc. +23.8° Assenti 27 SSE max 31.6 Scirocco 74 % 1012 hPa 13 cielo coperto +23.9° perc. +24.5° Assenti 19.9 S max 23.8 Ostro 80 % 1012 hPa 16 cielo coperto +23.2° perc. +23.6° Assenti 5.8 SO max 7.8 Libeccio 81 % 1011 hPa 19 cielo coperto +22.1° perc. +22.6° Assenti 8.4 S max 10.2 Ostro 87 % 1012 hPa 22 nubi sparse +21.8° perc. +22.3° Assenti 8.4 S max 10.3 Ostro 88 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:46

