Previsioni Meteo Meda: il bollettino per il weekend 1 – 3 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 2% e temperature intorno ai 14,5°C. La mattina seguirà con cieli sereni e temperature che raggiungeranno 19,2°C, mentre l’umidità scenderà al 49%. Nel pomeriggio, si prevede una temperatura massima di 19,5°C e una leggera presenza di nuvole. Sabato 2 Novembre inizierà con poche nuvole e temperature di 13,9°C, mentre nel pomeriggio si raggiungeranno i 19°C. Domenica 3 Novembre porterà un aumento della nuvolosità, con temperature che arriveranno a 16,8°C nel pomeriggio.

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 2%. Le temperature si attesteranno attorno ai 14,5°C, con una percezione di 13,9°C. La velocità del vento sarà di circa 3,6 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa. Queste condizioni favoriranno una serata tranquilla e piacevole.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera variazione nella temperatura che salirà fino a 19,2°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo l’8%. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra i 1,3 km/h e i 4,8 km/h, sempre da direzione Sud Ovest. L’umidità scenderà gradualmente, arrivando al 49%. Sarà una mattinata ideale per attività all’aperto, grazie alle temperature miti e al cielo prevalentemente sereno.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera presenza di poche nuvole, con una temperatura massima di 19,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 12%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest con una velocità di circa 5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 48%, garantendo un pomeriggio gradevole e asciutto. Le condizioni meteo saranno favorevoli per passeggiate o attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora con poche nuvole, con temperature che scenderanno a 15,5°C alle 19:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 9%. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 4,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 71%. Sarà una serata tranquilla, ideale per trascorrere del tempo all’aperto o per una cena in compagnia.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre inizierà con poche nuvole e una temperatura di 13,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 12%, con una leggera brezza da Nord-Nord Ovest a 4,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Le condizioni saranno tranquille, perfette per una serata di relax.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una temperatura che si manterrà intorno ai 13,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 69%. La velocità del vento sarà di circa 4,4 km/h, proveniente sempre da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%. Nonostante le nubi, ci si aspetta una mattinata relativamente mite.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole, con temperature che raggiungeranno i 19°C. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 19%. La velocità del vento sarà di circa 3,2 km/h, sempre da Sud. L’umidità scenderà al 45%, rendendo il pomeriggio più fresco e piacevole. Sarà un buon momento per attività all’aperto, approfittando delle temperature miti.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con temperature che scenderanno a 14,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 9%. La velocità del vento sarà di circa 4,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 67%. Sarà una serata ideale per una passeggiata o per trascorrere del tempo con amici.

Domenica 3 Novembre

Nella notte di Domenica 3 Novembre, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una temperatura di 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 28%, con una leggera brezza da Nord Est a 4,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa. Le condizioni saranno tranquille, ma con una maggiore presenza di nuvole rispetto ai giorni precedenti.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 15,1°C. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 10%. La velocità del vento sarà di circa 2,2 km/h, proveniente da Sud. L’umidità scenderà al 68%, rendendo la mattinata piacevole e fresca. Sarà un ottimo momento per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i 16,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 17%. La velocità del vento sarà di circa 4,9 km/h, sempre da Sud-Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 63%, garantendo un pomeriggio fresco e gradevole. Le condizioni meteo saranno favorevoli per passeggiate o attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che scenderanno a 13,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 63%. La velocità del vento sarà di circa 1,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo l’84%. Sarà una serata tranquilla, ideale per rilassarsi a casa o per una cena in compagnia.

In conclusione, il fine settimana a Meda si preannuncia variabile ma complessivamente gradevole. Venerdì e Sabato offriranno temperature miti e cieli sereni, mentre Domenica porterà un aumento della nuvolosità. Sarà un ottimo momento per godere delle attività all’aperto, approfittando delle temperature piacevoli e delle condizioni meteorologiche favorevoli.

