Previsioni Meteo Meda: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

Nella giornata di Venerdì 1 Novembre, Meda si troverà a vivere condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +13,3°C. La mattina porterà un ulteriore leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i +19,4°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da nord e nord-ovest, con velocità che non supereranno i 6,1 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 47% e il 73%.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un cielo che rimarrà sereno e senza precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera piacevole. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno anche nella sera, quando le temperature scenderanno gradualmente fino a +14,5°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali.

In sintesi, le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Meda indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per attività all’aperto. Le temperature si manterranno gradevoli, senza particolari sbalzi, e i venti saranno leggeri, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

Guardando ai prossimi giorni, si prevede che le condizioni di meteo rimarranno stabili, con temperature simili e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese. Le previsioni del tempo suggeriscono che il weekend potrebbe portare qualche variazione, ma per ora, Venerdì si prospetta come una giornata ideale per godere delle bellezze di Meda.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.2° perc. +13.6° Assenti 3.1 N max 3.9 Tramontana 72 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.5° perc. +12.8° Assenti 4.8 N max 4.9 Tramontana 72 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.6° perc. +12.8° Assenti 3 NNO max 4 Maestrale 70 % 1025 hPa 10 cielo sereno +17.7° perc. +16.9° Assenti 3.2 OSO max 3.9 Libeccio 53 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.6° perc. +18.9° Assenti 6.1 SO max 6.4 Libeccio 47 % 1023 hPa 16 cielo sereno +17.4° perc. +16.7° Assenti 4.9 O max 6.9 Ponente 59 % 1022 hPa 19 cielo sereno +15.5° perc. +15° Assenti 4.6 NO max 6.9 Maestrale 70 % 1023 hPa 22 cielo sereno +14.5° perc. +13.9° Assenti 4.4 NNO max 5.2 Maestrale 71 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:06

