Previsioni Meteo Mercato San Severino: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Mercato San Severino indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La situazione meteorologica non prevede precipitazioni significative, ma l’umidità si manterrà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 67%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,3 km/h da Nord Est. L’umidità sarà al 67%, garantendo una notte tranquilla ma umida.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a 25,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, e il vento sarà leggero, con velocità che varieranno tra 1,1 km/h e 5,2 km/h. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi attorno al 46%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 23,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento sarà quasi assente, con intensità che non supererà i 6,2 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 57%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22,1°C alle 21:00. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità si manterrà attorno al 61%. Anche in questo caso, il vento sarà debole, contribuendo a una sensazione di calore persistente.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mercato San Severino indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono cambiamenti significativi nel breve termine, quindi è consigliabile prepararsi a giornate caratterizzate da un clima umido e coperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Mercato San Severino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° Assenti 2.3 NE max 2.2 Grecale 67 % 1020 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° Assenti 3.6 ENE max 3.3 Grecale 68 % 1019 hPa 6 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° Assenti 3.2 ENE max 3.2 Grecale 66 % 1020 hPa 9 cielo coperto +23.4° perc. +23.2° Assenti 3.6 SSE max 3.2 Scirocco 53 % 1020 hPa 12 cielo coperto +25.7° perc. +25.5° Assenti 5.2 SO max 4.6 Libeccio 46 % 1019 hPa 15 cielo coperto +23.9° perc. +23.7° Assenti 3.2 SSO max 3.6 Libeccio 54 % 1019 hPa 18 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° Assenti 4.2 ENE max 5.3 Grecale 58 % 1019 hPa 21 cielo coperto +22.1° perc. +22° Assenti 3.1 E max 3.4 Levante 61 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:14

