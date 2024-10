Previsioni Meteo Mesagne: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mesagne indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà attorno ai 20,1°C. La mattina seguirà con condizioni simili, mantenendo una copertura nuvolosa al 100% e temperature che raggiungeranno i 23,4°C intorno alle 09:00. Nel pomeriggio, si assisterà a una lieve diminuzione delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che toccheranno i 24,9°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19,3°C.

Durante la notte, Mesagne vivrà un clima mite con temperature comprese tra 19,3°C e 20,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con umidità che si aggirerà attorno al 64%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord e Nord Est, con velocità che varieranno tra 5,2 km/h e 7,5 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22,4°C entro le 08:00. L’umidità scenderà al 54%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che toccheranno i 12 km/h intorno alle 10:00. La situazione meteo non presenterà precipitazioni, mantenendo un clima asciutto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24,9°C e l’umidità continuerà a diminuire, arrivando al 44%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 13,3 km/h alle 15:00. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19,3°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 34%, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 81%. I venti continueranno a soffiare da Sud, con velocità che varieranno tra 10,6 km/h e 12,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mesagne nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo, in particolare per il fine settimana, quando potrebbero verificarsi variazioni più significative.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° Assenti 5.8 NNE max 6 Grecale 65 % 1021 hPa 4 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° Assenti 5.4 NO max 6.2 Maestrale 65 % 1021 hPa 7 cielo coperto +21.2° perc. +21° Assenti 7.6 E max 9.4 Levante 60 % 1021 hPa 10 cielo coperto +22.7° perc. +22.4° Assenti 12 SE max 16.2 Scirocco 52 % 1021 hPa 13 nubi sparse +24.9° perc. +24.6° Assenti 9 SSE max 10.4 Scirocco 44 % 1020 hPa 16 nubi sparse +22.1° perc. +21.9° Assenti 13.1 SSE max 18.3 Scirocco 56 % 1019 hPa 19 nubi sparse +20.2° perc. +20.1° Assenti 10.7 S max 16.4 Ostro 69 % 1020 hPa 22 nubi sparse +19.5° perc. +19.5° Assenti 11.3 SSE max 15.5 Scirocco 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:01

