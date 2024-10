Previsioni Meteo Mirandola: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Mirandola si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la temperatura massima raggiungerà i 21,6°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 16,6°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà significativa, con il cielo che si presenterà coperto per gran parte della giornata, specialmente nelle ore serali. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5,3 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si manterrà attorno ai 17,2°C. L’umidità sarà alta, intorno all’81%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1028 hPa. Le condizioni di calma del vento, con velocità che si aggireranno intorno ai 3 km/h, contribuiranno a una sensazione di calore percepita simile a quella reale.

Nella mattina, si assisterà a un leggero miglioramento, con la presenza di poche nuvole e una temperatura che salirà fino a 20°C entro le ore centrali. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 71%, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 14%. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo una piacevole sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 21,6°C. L’umidità si manterrà attorno al 66%, e le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che non supereranno i 3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi completamente, portando la temperatura a scendere fino a 17,8°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo l’84%, e il vento si farà sentire con una leggera brezza. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1028 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mirandola nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Si prevede che il cielo rimanga nuvoloso, con occasionali schiarite, e che le temperature non subiscano variazioni significative. Gli amanti del clima fresco troveranno in questi giorni condizioni favorevoli, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere ulteriori miglioramenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Mirandola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.2° perc. +17.1° Assenti 3 NNO max 3.5 Maestrale 81 % 1028 hPa 3 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 2.9 O max 2.9 Ponente 83 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° Assenti 4 O max 4.2 Ponente 85 % 1027 hPa 9 poche nuvole +19.1° perc. +19° Assenti 5.6 NO max 5 Maestrale 75 % 1028 hPa 12 poche nuvole +21.3° perc. +21.2° Assenti 2.3 O max 2.2 Ponente 67 % 1027 hPa 15 nubi sparse +21.3° perc. +21.3° prob. 3 % 1.7 S max 2 Ostro 67 % 1027 hPa 18 nubi sparse +19° perc. +19° prob. 3 % 3.3 ESE max 3.5 Scirocco 78 % 1028 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +18.3° Assenti 5.1 ESE max 5.8 Scirocco 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:14

