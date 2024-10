Previsioni Meteo Mirandola: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mirandola di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,6°C nella notte e saliranno gradualmente fino a raggiungere un massimo di 19,3°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96% entro le ore centrali della giornata. Le temperature continueranno a salire, passando da 12,9°C alle 06:00 fino a 18,6°C alle 12:00. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 62% e il 71%. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da est-nord-est, con intensità che non supererà i 3,6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo completamente coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% alle 13:00 e si manterrà su questi valori fino a sera. L’umidità continuerà a essere elevata, attorno al 61%. Anche la velocità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 2,9 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori attorno al 80%. La velocità del vento si manterrà debole, con direzione prevalentemente da ovest-nord-ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mirandola nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria più pesante. Domani, le condizioni meteo non subiranno variazioni sostanziali, mentre dopodomani si potrebbe assistere a un lieve miglioramento, con possibili schiarite nel cielo.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Mirandola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.6° perc. +13.1° Assenti 6.4 NE max 6.6 Grecale 80 % 1017 hPa 3 nubi sparse +13° perc. +12.5° Assenti 4.4 ENE max 4.5 Grecale 82 % 1017 hPa 6 nubi sparse +12.9° perc. +12.4° Assenti 3.2 ENE max 3.4 Grecale 82 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16.4° perc. +15.9° Assenti 2.9 ENE max 3.8 Grecale 68 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° Assenti 2.3 ENE max 3.4 Grecale 62 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.1° perc. +18.6° Assenti 1 ONO max 1.9 Maestrale 61 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.3° perc. +16° Assenti 3.3 ONO max 4.3 Maestrale 74 % 1017 hPa 21 cielo coperto +15.7° perc. +15.3° Assenti 6.1 ONO max 6.2 Maestrale 76 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:31

