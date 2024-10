Previsioni Meteo Mirandola: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 18 Ottobre, Mirandola si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un’alta copertura nuvolosa e piogge diffuse. Le previsioni meteo indicano un clima umido e fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 16,7°C durante la notte e che raggiungeranno un massimo di circa 20,5°C nel pomeriggio. La presenza di piogge, sia leggere che moderate, sarà un elemento costante, influenzando le attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni saranno dominate da pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C, mentre la velocità del vento sarà di circa 14,7 km/h proveniente da Est – Nord Est. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1016 hPa, con un’umidità elevata che raggiungerà il 96%.

Nella mattina, si assisterà a un leggero miglioramento, con piogge che si faranno più leggere, ma la copertura nuvolosa rimarrà comunque alta. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 17,2°C alle 07:00. Il vento sarà debole, con velocità di circa 0,9 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà alta, con pioviggini intermittenti fino a metà mattina.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19,5°C alle 15:00. Le piogge continueranno a manifestarsi, con intensità leggera, e la copertura nuvolosa si attesterà attorno all’87%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11,1 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 77%.

La sera porterà con sé un clima fresco e umido, con temperature che scenderanno fino a 16,3°C. Le piogge, sebbene leggere, continueranno a cadere, e la copertura nuvolosa rimarrà alta. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,6 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 19,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mirandola indicano una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature, ma per Venerdì 18 Ottobre, gli amanti del sole dovranno pazientare. È consigliabile prepararsi a un clima umido e portare con sé un ombrello se si prevede di uscire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Mirandola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16.7° perc. +16.9° 1.44 mm 14.7 ENE max 31.4 Grecale 96 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +16.7° perc. +17° 0.19 mm 8.6 ENE max 15.4 Grecale 98 % 1015 hPa 6 cielo coperto +16.6° perc. +16.9° prob. 80 % 5 E max 7.8 Levante 98 % 1015 hPa 9 cielo coperto +18.6° perc. +18.8° prob. 24 % 3.1 NNE max 3.1 Grecale 88 % 1016 hPa 12 cielo coperto +20.4° perc. +20.5° prob. 21 % 6.5 N max 5.3 Tramontana 77 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +19.5° perc. +19.6° 0.2 mm 11.1 NE max 12.9 Grecale 81 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +17.1° perc. +17.3° 0.41 mm 13.1 ENE max 21.9 Grecale 92 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.29 mm 9.6 ENE max 19.9 Grecale 95 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:21

