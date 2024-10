Previsioni Meteo Misilmeri: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Misilmeri indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle prime ore della giornata, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura percepita varierà di poco rispetto a quella reale, mantenendosi attorno ai 23°C nelle ore centrali.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 18,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,7 km/h e i 2,8 km/h, proveniente principalmente da direzioni variabili come Sud e Est-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno gradualmente, raggiungendo i 23,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 50%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere, toccando i 21,2°C alle 15:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi leggera, con valori attorno ai 7,7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%.

La sera porterà un netto miglioramento, con cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 5,7 km/h. L’umidità rimarrà elevata, ma la sensazione di freschezza sarà mitigata dalla stabilità delle temperature.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misilmeri nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° Assenti 3.3 ENE max 3.7 Grecale 62 % 1022 hPa 5 nubi sparse +17.3° perc. +16.8° Assenti 4 ESE max 4.2 Scirocco 64 % 1022 hPa 8 cielo coperto +20.6° perc. +20.2° Assenti 4.7 ESE max 5.8 Scirocco 56 % 1023 hPa 11 cielo coperto +23.2° perc. +22.8° Assenti 5.9 NE max 4.9 Grecale 49 % 1022 hPa 14 cielo coperto +22.4° perc. +22.2° Assenti 6.3 NE max 5.4 Grecale 55 % 1022 hPa 17 nubi sparse +18.1° perc. +18° Assenti 3.1 E max 3.9 Levante 78 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.3° perc. +17° Assenti 5.7 SSE max 6.5 Scirocco 77 % 1023 hPa 23 cielo sereno +16.9° perc. +16.6° Assenti 4.9 S max 5.9 Ostro 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 17:05

