Previsioni Meteo Misilmeri: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Misilmeri indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno attorno ai 17,4°C. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 26,6°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa varierà da poche nuvole a nubi sparse. Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con picchi di copertura che arriveranno fino all’82%. La sera si chiuderà con un cielo completamente coperto e temperature stabili attorno ai 21°C.

Durante la notte, Misilmeri godrà di un cielo sereno, con una temperatura di 17,4°C e una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità si manterrà attorno al 75%, garantendo un clima piuttosto gradevole. Con il passare delle ore, la mattina si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento, che toccheranno i 21°C alle 07:00 e raggiungeranno i 26,6°C a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 26,1°C alle 13:00 a 22,4°C alle 16:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 82% alle 17:00, mentre il vento si manterrà leggero, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. L’umidità continuerà a salire, arrivando fino al 79% alle 23:00. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misilmeri indicano un inizio di settimana con un clima prevalentemente sereno, che si trasformerà in una giornata nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata di Lunedì, prima che le nuvole prendano il sopravvento.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Misilmeri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.5° perc. +17.2° Assenti 3.2 SSO max 3 Libeccio 72 % 1016 hPa 4 cielo sereno +17.4° perc. +16.9° Assenti 5.7 SSE max 5.6 Scirocco 65 % 1016 hPa 7 poche nuvole +21° perc. +20.4° Assenti 4.9 S max 5.8 Ostro 47 % 1017 hPa 10 nubi sparse +25.6° perc. +25.2° Assenti 4.4 NE max 6.9 Grecale 37 % 1017 hPa 13 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° Assenti 7.5 NE max 7.7 Grecale 43 % 1016 hPa 16 nubi sparse +22.4° perc. +22.2° Assenti 4.4 ENE max 7.5 Grecale 59 % 1017 hPa 19 cielo coperto +21.5° perc. +21.4° Assenti 6 SE max 6.7 Scirocco 65 % 1018 hPa 22 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° Assenti 8.1 SSE max 9.1 Scirocco 76 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.