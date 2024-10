Previsioni Meteo Misterbianco: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Misterbianco indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse e una serata prevalentemente coperta. Le temperature si manterranno su valori miti, con un picco massimo intorno ai 23,8°C durante il giorno. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà su valori moderati, contribuendo a una sensazione di calore più intensa.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 49%, mentre la velocità del vento sarà di circa 2,9 km/h da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68%, e non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che salirà fino a 23,2°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 8%. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 4,6 km/h, e l’umidità scenderà al 41%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 43% alle 17:00. Le temperature si manterranno stabili, con un massimo di 23,8°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 10,4 km/h. L’umidità, invece, si attesterà attorno al 63%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 17,7°C entro le 23:00, con un’umidità che si attesterà intorno al 69%. La velocità del vento sarà molto leggera, intorno ai 2,7 km/h, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misterbianco nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con cieli variabili, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima mite troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre è consigliabile prestare attenzione all’aumento dell’umidità nelle ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.8° perc. +16.2° Assenti 3.5 ONO max 3.9 Maestrale 64 % 1023 hPa 5 cielo sereno +16.4° perc. +15.6° Assenti 3.5 NNO max 4 Maestrale 59 % 1023 hPa 8 cielo sereno +20.2° perc. +19.5° Assenti 1.1 SSE max 3.9 Scirocco 48 % 1023 hPa 11 cielo sereno +23.2° perc. +22.7° Assenti 4.6 S max 5.1 Ostro 41 % 1022 hPa 14 nubi sparse +23.1° perc. +22.6° Assenti 10.4 SE max 7.1 Scirocco 44 % 1021 hPa 17 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 7.2 ESE max 12.1 Scirocco 63 % 1021 hPa 20 cielo coperto +18.3° perc. +18° Assenti 1.8 ESE max 4.4 Scirocco 68 % 1022 hPa 23 cielo coperto +17.7° perc. +17.3° Assenti 3.9 ONO max 4.2 Maestrale 69 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:00

