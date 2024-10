Previsioni Meteo Modica: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Modica di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con una leggera copertura nuvolosa che si intensificherà nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,8°C della notte e i 27°C durante il giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 27 km/h nel corso della mattinata. L’umidità si presenterà variabile, con valori che si attesteranno intorno al 41% durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, Modica avrà un cielo con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 20,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 78%, mentre la velocità del vento sarà di circa 10,9 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, garantendo una sensazione di calore.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una temperatura in aumento, che raggiungerà i 27°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si ridurrà al 51% intorno alle 10:00, e il vento si intensificherà, raggiungendo i 23,1 km/h. L’umidità scenderà al 41%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, che arriverà fino al 81%. Le temperature inizieranno a calare, attestandosi sui 20,6°C alle 17:00. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, si calmerà leggermente, con velocità che varieranno tra i 8,3 km/h e i 22,8 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 61%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma con valori attorno al 22%. Il vento sarà leggero, con velocità che non supereranno i 5,7 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’84%, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Modica nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Sabato e Domenica potrebbero presentare un aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature, ma senza particolari fenomeni di maltempo. Si consiglia di approfittare della giornata di Venerdì per attività all’aperto, prima dell’arrivo di un clima più fresco nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Modica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.3° perc. +20.5° Assenti 12.2 ONO max 15.3 Maestrale 79 % 1010 hPa 4 poche nuvole +19.9° perc. +20° Assenti 10.3 ONO max 12.6 Maestrale 81 % 1011 hPa 7 nubi sparse +23.2° perc. +23.2° Assenti 8.4 ONO max 11.4 Maestrale 61 % 1012 hPa 10 nubi sparse +26.7° perc. +26.8° Assenti 18.6 O max 22.5 Ponente 42 % 1013 hPa 13 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 22.8 O max 26.6 Ponente 41 % 1012 hPa 16 nubi sparse +22.6° perc. +22.2° Assenti 14.5 ONO max 23.6 Maestrale 51 % 1012 hPa 19 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 5.2 SE max 6.8 Scirocco 69 % 1014 hPa 22 poche nuvole +18.1° perc. +18.2° Assenti 5.2 SE max 7.6 Scirocco 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.