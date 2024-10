Previsioni Meteo Monreale: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Monreale di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 21,5°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 48% e il 54%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 27,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,2 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 49%. Non si prevedono precipitazioni significative, il che renderà la mattinata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa influenzare l’atmosfera.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo mostrano un leggero miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 24,9°C alle 15:00. La brezza vivace continuerà a soffiare, con raffiche che raggiungeranno i 24,5 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 67%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21,5°C. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà presente, creando una sensazione di freschezza. L’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno al 72%. Non si prevedono piogge, rendendo la serata tranquilla, sebbene il cielo grigio possa non essere particolarmente invitante per uscire.

In conclusione, le previsioni meteo per Monreale di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e cielo prevalentemente coperto. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, suggerendo che il clima continuerà a essere influenzato da correnti umide. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori miglioramenti per godere di giornate più soleggiate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.6° perc. +21.2° Assenti 6.7 SE max 8.4 Scirocco 49 % 1011 hPa 4 nubi sparse +21.5° perc. +21.1° Assenti 9.2 SE max 11.1 Scirocco 53 % 1009 hPa 7 cielo coperto +23.7° perc. +23.4° Assenti 7.1 SSE max 10.3 Scirocco 49 % 1009 hPa 10 cielo coperto +26.7° perc. +27° Assenti 11.2 SSO max 18.8 Libeccio 46 % 1009 hPa 13 nubi sparse +27° perc. +27.9° Assenti 17.9 OSO max 24.5 Libeccio 56 % 1009 hPa 16 cielo coperto +23.9° perc. +24.2° Assenti 15.8 OSO max 22.1 Libeccio 68 % 1009 hPa 19 cielo coperto +21.8° perc. +22° Assenti 11.7 OSO max 15.5 Libeccio 72 % 1011 hPa 22 cielo coperto +21.3° perc. +21.3° Assenti 9.1 SO max 10.3 Libeccio 70 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:32

