Previsioni Meteo Monreale: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Monreale indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un cielo sempre più nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,9°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse e un aumento della copertura nuvolosa saranno i tratti distintivi del pomeriggio e della sera. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12,2 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 66%, ma non si registreranno precipitazioni. La brezza leggera proveniente da Sud-Est accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle prime ore, con temperature che aumenteranno rapidamente, raggiungendo i 20°C entro le 07:00. La copertura nuvolosa inizierà a farsi più evidente, passando da poche nuvole a nubi sparse. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo un clima più secco e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che arriverà a toccare il 87%. Le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi attorno ai 21°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà, portandosi fino al 68%.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 20,5°C. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 76%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’aria più pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Monreale mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, che potrebbe portare a condizioni più variabili nei giorni successivi. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Monreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.2° perc. +16.8° Assenti 2.3 SSO max 2.2 Libeccio 69 % 1016 hPa 4 cielo sereno +17.2° perc. +16.6° Assenti 6.2 SE max 6 Scirocco 61 % 1015 hPa 7 poche nuvole +20° perc. +19.3° Assenti 5.4 SSE max 6.4 Scirocco 49 % 1017 hPa 10 nubi sparse +23.7° perc. +23.3° Assenti 1 SE max 7.5 Scirocco 43 % 1017 hPa 13 nubi sparse +24.9° perc. +24.7° Assenti 1 ENE max 11.1 Grecale 48 % 1016 hPa 16 nubi sparse +22.4° perc. +22.3° Assenti 3.7 SSE max 12.2 Scirocco 61 % 1017 hPa 19 cielo coperto +21° perc. +21.1° Assenti 8.7 SE max 10 Scirocco 72 % 1017 hPa 22 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° Assenti 9.1 SE max 10.5 Scirocco 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.