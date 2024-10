Previsioni Meteo Monreale: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Monreale di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, le nubi sparse accompagneranno le temperature che si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un cambiamento significativo.

Nella mattina, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature saliranno fino a 23°C, mentre la velocità del vento si manterrà contenuta, intorno ai 5-6 km/h. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,27 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 57%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si faranno più severe, con piogge moderate che interesseranno gran parte della giornata. Le temperature scenderanno a 20°C, mentre l’intensità delle precipitazioni aumenterà, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,96 mm. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si attesterà attorno al 76%. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore peggioramento, con piogge moderate che continueranno a cadere su Monreale. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, con accumuli di pioggia che potranno arrivare fino a 3,2 mm. L’umidità rimarrà alta, attorno all’86%, e il vento si presenterà con una leggera brezza, mantenendo una direzione prevalentemente sud-ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Monreale indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha programmi all’aperto. La situazione climatica potrebbe migliorare solo a partire da Domenica, quando si prevede un parziale miglioramento con schiarite e temperature in aumento.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Monreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.6° perc. +19.3° prob. 17 % 7.7 SSO max 9.6 Libeccio 67 % 1019 hPa 4 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° prob. 15 % 8.5 S max 8.9 Ostro 63 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +20.8° perc. +20.6° 0.16 mm 5.6 SSO max 7.1 Libeccio 62 % 1019 hPa 10 pioggia leggera +23.7° perc. +23.6° 0.11 mm 1.2 SE max 7.9 Scirocco 55 % 1018 hPa 13 pioggia moderata +22.2° perc. +22.2° 1.71 mm 2.7 SE max 11.2 Scirocco 65 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +19.8° perc. +20° 0.87 mm 10.5 SE max 12.3 Scirocco 81 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +19.7° perc. +19.9° 0.56 mm 5.9 S max 7.1 Ostro 81 % 1015 hPa 22 pioggia moderata +18.4° perc. +18.5° 2.01 mm 5.9 S max 14.2 Ostro 85 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:21

