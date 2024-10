Previsioni Meteo Montalto Uffugo: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Montalto Uffugo si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,4°C e una leggera brezza proveniente da sud. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno al 69%.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenersi favorevole, con poche nuvole e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24,1°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord-ovest, con una velocità che non supererà i 6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, contribuendo a un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi sui 22,4°C alle 15:00. Anche in questa fascia oraria, i venti saranno deboli e non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. Le poche nuvole presenti non influenzeranno in modo significativo le condizioni meteorologiche, e la brezza leggera continuerà a soffiare da est. L’umidità si manterrà attorno al 68%, garantendo una serata fresca ma confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Montalto Uffugo indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di giornate piacevoli e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Montalto Uffugo

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.4° perc. +14.8° Assenti 4.6 S max 6.9 Ostro 69 % 1020 hPa 3 nubi sparse +15.1° perc. +14.4° Assenti 2.1 SE max 4.8 Scirocco 68 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +16° Assenti 3.3 E max 3.2 Levante 61 % 1020 hPa 9 nubi sparse +22° perc. +21.5° Assenti 4.7 NNO max 5.6 Maestrale 48 % 1020 hPa 12 poche nuvole +24.1° perc. +23.8° Assenti 5.9 NO max 5.7 Maestrale 46 % 1019 hPa 15 cielo sereno +22.4° perc. +22.1° Assenti 4.2 N max 5.9 Tramontana 54 % 1019 hPa 18 cielo sereno +17.7° perc. +17.3° Assenti 3.1 E max 3.7 Levante 69 % 1020 hPa 21 poche nuvole +17.4° perc. +16.9° Assenti 4.7 E max 5 Levante 67 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:12

