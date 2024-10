Previsioni Meteo Montichiari: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montichiari di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si manterranno intorno ai 16,1°C. La velocità del vento varierà tra i 6,5 km/h e i 11,6 km/h, proveniente principalmente da est-nord est. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che raggiungeranno i 3,15 mm.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge che continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità variabile. Le temperature si attesteranno tra i 16,1°C e i 17,8°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà elevata. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5-10 km/h, contribuendo a un clima umido, con un’umidità che si aggirerà intorno al 97%. Le probabilità di pioggia saranno elevate, con accumuli che si aggiungeranno ai 3,73 mm già registrati.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno il cielo coperto. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa 18,9°C, mentre la velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 12,8 km/h. Le precipitazioni diventeranno sporadiche, con una probabilità di pioggia che scenderà al 32%. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, con accumuli minimi.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,2°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con possibilità di piogge leggere. La velocità del vento si manterrà moderata, e l’umidità rimarrà alta, attorno al 90%. Le precipitazioni saranno contenute, con accumuli che non supereranno i 0,38 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montichiari nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature in calo. Sabato e Domenica potrebbero presentarsi condizioni simili, con un graduale miglioramento atteso all’inizio della settimana successiva. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole e la pioggia continueranno a caratterizzare il clima locale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Montichiari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +16.1° perc. +16.3° 3.73 mm 9 NE max 20.3 Grecale 97 % 1016 hPa 4 pioggia leggera +16.4° perc. +16.5° 0.87 mm 8.9 ENE max 20.8 Grecale 95 % 1015 hPa 7 pioggia moderata +16.1° perc. +16.3° 1.17 mm 5.6 SE max 12 Scirocco 97 % 1016 hPa 10 pioggia leggera +16.9° perc. +17° 0.54 mm 2.7 E max 7 Levante 93 % 1017 hPa 13 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° prob. 28 % 4.4 ENE max 5.5 Grecale 86 % 1016 hPa 16 nubi sparse +17.6° perc. +17.7° prob. 32 % 8.5 E max 12.8 Levante 89 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.15 mm 7.8 E max 16.5 Levante 94 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.25 mm 3.9 ENE max 11.1 Grecale 92 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:22

