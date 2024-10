Previsioni Meteo Monza: tutti i dettagli per il weekend 18 – 20 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, si prevede pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%, con temperature intorno ai 15,5°C. Il vento soffierà a 6,4 km/h da Est-Nord Est. Durante la mattina, le precipitazioni continueranno, accumulando fino a 1,9 mm di pioggia. Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera attenuazione delle piogge, con una temperatura massima di 19,1°C. Sabato, la situazione rimarrà instabile, con piogge leggere e temperature attorno ai 14,1°C. Domenica, il tempo si stabilizzerà, con un cielo coperto e temperature di circa 14,9°C, senza precipitazioni.

Venerdì 18 Ottobre

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, si prevede un clima caratterizzato da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,5°C, con una temperatura percepita di 15,6°C. La velocità del vento sarà di 6,4 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 21,6 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,41 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, attorno al 97%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Proseguendo nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile con pioggia leggera fino alle 11:00, quando la temperatura salirà a 17,6°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 8,3 km/h e 9,2 km/h. La copertura nuvolosa resterà al 99% fino a mezzogiorno, con un accumulo di pioggia che raggiungerà i 1,9 mm entro le 09:00. L’umidità si manterrà alta, intorno all’85%.

Nel pomeriggio, ci sarà una leggera attenuazione delle precipitazioni, con piogge più sporadiche. La temperatura massima raggiungerà i 19,1°C alle 13:00. La copertura nuvolosa scenderà al 25% e le precipitazioni si ridurranno a 0,24 mm. Il vento sarà più debole, con velocità attorno ai 7 km/h.

Infine, nella sera, il tempo si stabilizzerà ulteriormente, con una diminuzione della pioggia. Alle 20:00, si prevede una temperatura di 15,2°C e una copertura nuvolosa del 12%. La velocità del vento sarà di 4,8 km/h, rendendo la serata più tranquilla. L’umidità si attesterà al 91%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Sabato 19 Ottobre

La notte di Sabato 19 Ottobre inizierà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 43%. La temperatura si aggirerà attorno ai 14,1°C, con una temperatura percepita di 14°C. La velocità del vento sarà di 2,6 km/h proveniente da Nord Est. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di 0,1 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, attorno al 94%.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche non miglioreranno significativamente, con pioggia leggera prevista fino alle 11:00. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 14,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni aumenteranno, con accumuli che raggiungeranno i 1,83 mm. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,1 km/h e 6,4 km/h.

Nel pomeriggio, il tempo si presenterà più stabile, con una diminuzione delle precipitazioni. La temperatura si attesterà attorno ai 14,6°C, e la copertura nuvolosa rimarrà alta, al 100%. Non si prevedono accumuli significativi di pioggia, e la probabilità di precipitazioni scenderà al 7%.

Nella sera, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno a 14,4°C. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 3,6 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà al 89%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1018 hPa.

Domenica 20 Ottobre

La notte di Domenica 20 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e temperature intorno ai 14,2°C. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 0,8 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà al 88%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto. La temperatura si manterrà intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da Est. Non si prevedono accumuli di pioggia, e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attorno al 3%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che raggiungeranno i 14,9°C. Non si prevedono precipitazioni, e la velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 5,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90%.

Infine, nella sera, il tempo si stabilizzerà ulteriormente, con temperature che scenderanno a 13,3°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando a 18%, e non si prevedono precipitazioni. La pressione atmosferica salirà a 1027 hPa, rendendo la serata più fresca e asciutta.

In conclusione, il fine settimana a Monza si presenterà con un clima prevalentemente piovoso e coperto, specialmente nella giornata di Venerdì e Sabato. Domenica offrirà condizioni più stabili, con una leggera attenuazione delle nuvole e temperature fresche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteorologiche, soprattutto per le prime due giornate.

