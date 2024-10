Previsioni Meteo Niscemi: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Niscemi si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 16,1°C durante la notte a un massimo di 23,4°C nel primo pomeriggio. La presenza di venti moderati, provenienti principalmente da Ovest, influenzerà la percezione termica, mantenendo un clima fresco e gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 18,3°C e un’umidità che si attesterà attorno al 62%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 2,8 km/h, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno a 1013 hPa. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, che lasceranno spazio a un cielo sereno.

Nella mattina, le condizioni miglioreranno ulteriormente, con temperature che saliranno fino a 23°C entro le ore centrali. Il cielo sarà sereno, favorendo un’ottima visibilità e un clima piacevole. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 22,7 km/h e creando una leggera brezza che renderà l’aria fresca e frizzante. L’umidità scenderà, portandosi attorno al 36%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, si registrerà il picco delle temperature, che toccheranno i 23,4°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. I venti, sempre da Ovest, si faranno sentire con intensità, raggiungendo punte di 30,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 43%, ma non influenzerà negativamente il comfort termico.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica cambierà leggermente. Le nuvole torneranno a farsi più presenti, con una copertura che arriverà fino al 78%. Le temperature scenderanno gradualmente, portandosi a circa 16,5°C. I venti continueranno a spirare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 10,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 62%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Niscemi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un clima generalmente sereno e temperature in aumento. Tuttavia, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, che potrebbe portare a qualche sporadica pioggia nei giorni successivi. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una giornata ideale per attività all’aperto, mentre è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18° perc. +17.5° Assenti 7 O max 8.2 Ponente 63 % 1013 hPa 4 nubi sparse +16.4° perc. +15.9° Assenti 8.8 ONO max 10.3 Maestrale 69 % 1013 hPa 7 cielo sereno +18.7° perc. +18.2° Assenti 9.6 ONO max 14.7 Maestrale 59 % 1014 hPa 10 cielo sereno +23° perc. +22.3° Assenti 22.7 O max 32.2 Ponente 36 % 1014 hPa 13 cielo sereno +23.2° perc. +22.7° Assenti 30.2 O max 38.8 Ponente 43 % 1012 hPa 16 cielo sereno +20.6° perc. +20° Assenti 26.6 O max 31.9 Ponente 49 % 1013 hPa 19 nubi sparse +18.1° perc. +17.5° Assenti 18.1 ONO max 28.2 Maestrale 56 % 1014 hPa 22 nubi sparse +16.8° perc. +16.1° Assenti 11.8 ONO max 16.1 Maestrale 61 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.