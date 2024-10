Previsioni Meteo Nocera Inferiore: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Nocera Inferiore indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,1°C e i 25,9°C durante il giorno. La presenza di umidità moderata e una leggera brezza contribuiranno a rendere l’atmosfera gradevole, nonostante le nuvole che domineranno il cielo.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 2%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,4 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 25,9°C entro mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 49%, mentre la velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord-Est. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, con valori che non supereranno l’8%.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno a circa 23,8°C. Le nubi sparse inizieranno a fare la loro comparsa, portando a una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 13%. Tuttavia, le precipitazioni non saranno significative, e il cielo potrebbe aprirsi in alcune zone.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20,6°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, ma con una diminuzione della copertura nuvolosa al 75%. La probabilità di pioggia sarà assente, e le condizioni generali si presenteranno più stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Inferiore nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Martedì e mercoledì si prevede un cielo più sereno e temperature più elevate, rendendo le giornate più piacevoli. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 2 % 9 NNE max 12.4 Grecale 78 % 1023 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 2 % 9.2 NNE max 13.4 Grecale 79 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 5 % 9.1 NNE max 13 Grecale 78 % 1024 hPa 9 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° Assenti 6.3 NE max 7.3 Grecale 59 % 1025 hPa 12 cielo coperto +25.9° perc. +25.8° Assenti 2.3 SSO max 6.7 Libeccio 49 % 1024 hPa 15 cielo coperto +23.8° perc. +23.8° prob. 11 % 4.4 S max 5.5 Ostro 59 % 1025 hPa 18 pioggia leggera +22° perc. +22° 0.12 mm 1.9 ENE max 3.6 Grecale 71 % 1026 hPa 21 nubi sparse +20.9° perc. +21.1° Assenti 4 NE max 4.4 Grecale 76 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:08

