Previsioni Meteo Noto: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

Le previsioni meteo per Noto indicano un giovedì caratterizzato da un inizio di giornata con condizioni variabili, che si evolveranno nel corso delle ore. La notte si presenterà con piogge leggere, mentre la mattina porterà cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con cieli coperti e temperature in lieve diminuzione. La sera si concluderà con nuvole e possibilità di pioggia leggera.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Noto registrerà pioggia leggera con una temperatura di +21,6°C e una copertura nuvolosa del 70%. La velocità del vento sarà di 10,6 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con un’umidità elevata dell’86%. Le condizioni miglioreranno progressivamente, con il passare delle ore, fino a raggiungere una situazione di nubi sparse alle 01:00 e poche nuvole dalle 02:00 alle 05:00, mantenendo temperature stabili attorno ai 21,5°C.

La mattina si presenterà con cieli sereni. Alle 06:00, la temperatura salirà a +22,4°C, e continuerà a crescere fino a raggiungere +27,1°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 24,4 km/h alle 11:00, mentre l’umidità scenderà al 66%. Le condizioni di bel tempo favoriranno attività all’aperto.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un cambiamento significativo. Le nuvole inizieranno a coprire il cielo, con una copertura che raggiungerà il 93% alle 17:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24,3°C, con venti freschi che potranno raggiungere i 41 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi all’82%.

La sera porterà cieli completamente coperti, con temperature che scenderanno a 23,9°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque presente, con valori attorno ai 10,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noto nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento temporaneo con cieli sereni e temperature piacevoli, seguiti da un ritorno a condizioni più instabili. Si consiglia di prepararsi a un fine settimana variabile, con possibilità di piogge e temperature in calo. Gli amanti del sole potranno approfittare della mattinata di giovedì, mentre nel pomeriggio sarà opportuno tenere a mente l’evoluzione delle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.5° perc. +22° prob. 12 % 11.2 OSO max 16.3 Libeccio 88 % 1011 hPa 4 poche nuvole +21.5° perc. +22° prob. 4 % 11.9 SO max 17.3 Libeccio 88 % 1010 hPa 7 cielo sereno +24.2° perc. +24.6° prob. 12 % 14.1 SSO max 24.3 Libeccio 77 % 1011 hPa 10 cielo sereno +26.7° perc. +28.2° prob. 12 % 23.1 S max 32 Ostro 67 % 1010 hPa 13 nubi sparse +26.7° perc. +28.3° Assenti 26.2 S max 37.3 Ostro 68 % 1009 hPa 16 cielo coperto +24.8° perc. +25.4° Assenti 22.8 SSO max 41 Libeccio 78 % 1007 hPa 19 cielo coperto +23.9° perc. +24.6° prob. 5 % 13.2 SSO max 28 Libeccio 87 % 1008 hPa 22 cielo coperto +23.7° perc. +24.4° prob. 23 % 7 SSE max 9.1 Scirocco 88 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:35

