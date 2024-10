Previsioni Meteo Nova Milanese: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Nova Milanese si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Le previsioni meteo indicano un’alta probabilità di precipitazioni, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, oscillando attorno ai 13°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%. I venti, prevalentemente da est, si presenteranno con intensità variabile, contribuendo a un clima piuttosto umido e fresco.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno segnate da piogge leggere che si intensificheranno. La temperatura si attesterà intorno ai 12,7°C, con un’umidità che raggiungerà il 94%. I venti saranno deboli, provenienti da est, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a cadere, accumulando circa 0,19 mm di pioggia.

Nella mattina, il maltempo si farà più intenso, con piogge moderate che si alterneranno a momenti di pioggia forte. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 13°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 97%. I venti aumenteranno di intensità, raggiungendo i 10 km/h da nord-est, con raffiche che potranno toccare i 30 km/h. Le precipitazioni totali nella mattinata potrebbero superare i 7 mm, rendendo necessaria la cautela per chi si sposterà.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a essere forti, con temperature che si attesteranno sui 13,9°C. L’umidità rimarrà alta e i venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra i 5 e i 10 km/h. Le precipitazioni potrebbero accumularsi ulteriormente, con valori che raggiungeranno i 5 mm. La situazione meteo rimarrà instabile, con possibilità di temporali.

La sera porterà un leggero miglioramento, ma le piogge moderate continueranno a cadere. Le temperature si manterranno intorno ai 13,5°C, con umidità che si attesterà attorno al 97%. I venti saranno più leggeri, con velocità che non supereranno i 5 km/h. Le precipitazioni nella serata saranno più contenute, accumulando circa 1 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nova Milanese indicano una giornata di maltempo persistente, con piogge che si intensificheranno nel corso della mattinata e del pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.7° perc. +12.5° 0.19 mm 1 E max 2.9 Levante 94 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +12.8° perc. +12.6° 1.01 mm 4.3 ENE max 10.1 Grecale 96 % 1013 hPa 6 pioggia moderata +12.8° perc. +12.7° 2.29 mm 7.8 NE max 23.5 Grecale 97 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +13.4° perc. +13.3° 0.96 mm 8.2 E max 28.3 Levante 96 % 1009 hPa 12 forte pioggia +13.8° perc. +13.8° 8.66 mm 4.8 SE max 23.4 Scirocco 97 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +13.6° perc. +13.6° 1.85 mm 3.3 SSE max 15.7 Scirocco 97 % 1005 hPa 18 pioggia moderata +13.4° perc. +13.4° 1.06 mm 1.6 SSO max 7.9 Libeccio 97 % 1005 hPa 21 cielo coperto +13.6° perc. +13.6° prob. 71 % 1.8 SSE max 4.4 Scirocco 97 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:45

