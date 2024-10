Previsioni Meteo Nova Milanese: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Nova Milanese indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che interesseranno il territorio per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra +14,6°C e +19,4°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente totale, con un’alta probabilità di precipitazioni che si manifesteranno in diverse intensità.

Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, con un picco di pioggia moderata intorno alle ore 06:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,6°C, con una percezione termica simile. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 1,1 km/h e 6,6 km/h, prevalentemente da est. L’umidità si manterrà elevata, superando il 96%.

Nella mattina, le condizioni di meteo non miglioreranno, con piogge che si intensificheranno, raggiungendo momenti di forte pioggia alle ore 07:00. Le temperature continueranno a salire leggermente, arrivando fino a +18,1°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si presenteranno con un’intensità che varierà da leggera a moderata.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera attenuazione delle piogge, che si presenteranno principalmente come pioggia leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +19°C, con una leggera diminuzione verso le ore 16:00. La velocità del vento sarà moderata, e l’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno al 76%.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con la possibilità di schiarite temporanee. Tuttavia, le previsioni del tempo indicano che le piogge riprenderanno, seppur con intensità minore. Le temperature scenderanno fino a +14,6°C entro la 23:00, e la copertura nuvolosa rimarrà significativa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Nova Milanese evidenziano una giornata prevalentemente piovosa, con temperature miti e un’alta umidità. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature, che potrebbero portare a un fine settimana più stabile e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Nova Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.86 mm 2.4 ENE max 14 Grecale 98 % 1017 hPa 4 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.88 mm 1.7 ENE max 5 Grecale 97 % 1015 hPa 7 forte pioggia +15.5° perc. +15.7° 4.51 mm 5.3 E max 16.3 Levante 99 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +16.9° perc. +17° 0.11 mm 6 E max 9.9 Levante 90 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +19.3° perc. +19.3° 0.25 mm 4.7 SE max 6 Scirocco 77 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +17.6° perc. +17.7° 0.93 mm 4.2 E max 7.3 Levante 86 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +15.9° perc. +15.9° 0.49 mm 4.4 NE max 7.8 Grecale 91 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.12 mm 5.1 NE max 11.1 Grecale 94 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:27

